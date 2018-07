Aus Spaß an der Freude

Matthias Wagner

Oderberg „Ich hab das Fräul’n Helen baden seh’n, das war schön“, heißt es in dem bekannten Gassenhauer von Fred Raymond (1900-1954) aus dem Jahre 1926, den Fritz Grünbaum mit dem harmlos-frivol anmutenden Text versah. Ein bisschen erinnerte die Szenerie am Oderberger Bollwerk am gestrigen Sonntag an das Flair der „Goldenen Zwanziger“. Denn viele der 26 Badelustigen des 13. Oderschwimmens hatten sich originell verkleidet. Sogar mit Hut ging es ins Wasser, das angesichts der Hitze eine willkommene Abkühlung bot.

Als Belohnung gab es für jeden Teilnehmer eine Bratwurst und ein Getränk. Der Startschuss fiel um 14 Uhr. Die etwa 1000 Meter lange Strecke führte vom Start am Bollwerk unter der Oderberger Brücke hindurch. Nach einer kleinen Wendeschleife um eine eigens gesetzte Boje ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Hilfsmittel, wie Schwimmringe oder Ähnliches waren zwar erlaubt, fortbewegen mussten sich die Wasserratten allerdings aus eigener Kraft. Falls jemandem, angesichts der wochenlangen Hitze, die Kräfte versagten sowie für die allgemeine Sicherheit der Akteure, standen die Freiwillige Feuerwehr Oderberg und die Wasserschutzpolizei bereit. Ein Eingreifen war jedoch nicht nötig.

Am Ende wurden die schönsten Kostüme ausgezeichnet. Auch die jüngsten und die ältesten Schwimmer wurden prämiert. Für die am weitesten angereisten Teilnehmer wurde diesmal kein Pokal überreicht, da alle aus dem Land Brandenburg kamen. Isabell und Robin (beide zehn Jahre) aus dem benachbarten Neuenhagen waren die jüngsten Teilnehmer. Regina Chromik aus Oderberg und Klaus Meyer aus Eberswalde zählten zu den Ältesten. Der 78-jährige Klaus Meyer ist auch sonst noch sportlich aktiv. So habe er sich unter anderem dem Nordic Walking verschrieben.

Das Ganze sei aber kein Wettkampf, sondern nur reiner Spaß an der Freude, meinte die Bollwerk-Bistro-Inhaberin und Veranstalterin Simone Zeese-Fischer. „Gewinner sind alle“, so die Wirtin. Die ursprüngliche Idee zum Oderschwimmen geht auf den gebürtigen Dresdner Frank Buck zurück. Er hatte die lustige Aktion einst von der Elbe nach Oderberg gebracht.