Zum Abschied ein Feurwehr-Gottesdienst

Ruth Buder

Lieberose Zum dritten Mal ist am Sonntag in Lieberose ein Feuerwehrgottesdienst abgehalten worden. Es war die letzte Amtshandlung von Pfarrerin Susanne Brusch, die jetzt die Gemeinde verlässt und nach Berlin geht.

Punkt 14 Uhr läuten die Kirchenglocken, Punkt 14 Uhr macht sich der etwa 25-köpfige Zug von Feuerwehrleuten aus Lieberose und Peitz sowie Mitgliedern des Schützenvereins mit Pfarrerin Susanne Brusch vom Marktplatz auf den Weg in den Pfarrgarten. Dort werden sie von zahlreichen Gemeindemitgliedern bereits erwartet, der Bläserchor intoniert „Land of hope and glory“, den Marsch, den man auch beim Einzug der englischen Königin oft spielt. Alles ist feierlich, die Feuerwehrleute nehmen Aufstellung neben der „Kanzel“, die sich heute blumengeschmückt unter einem grünen Zeltdach befindet.

Dann nehmen auch sie Platz und dürfen ihre Uniformjacken und Mützen abnehmen. Es wird gemeinsam gesungen und gebetet. Pfarrerin Susanne Brusch hat sich für ihre Predigt das Thema Wasser und Feuer ausgesucht. Lebenselixiere, die viel Heil, aber auch großes Verderben bringen könnten. Mit beiden hätten es die Feuerwehrmänner bei ihren Einsätzen zu tun. Sie würdigt die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr zum Schutz von Menschen und der Natur und sagt Dankeschön dafür: „Ihr praktiziert christliche Ideale.“ Sie bittet die Männer nach vorn, segnet sie mit ihren Händen: Gott möge ihnen bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe Kraft geben und sie schützen.

In Lieberose bedauern viele Christen den Weggang der erst 33 Jahre alten Pfarrerin, die 2015 in die Kirchengemeinde gekommen war, auch Clemens Michelchen, der Gerätewart der Lieberoser Feuerwehr. „Sie hat sich von Anfang an für uns interessiert und auch gemeinsam mit uns die Feuerwehrgottesdienste ins Leben gerufen. Die sind für uns eine große Anerkennung und immer ein sehr emotionaler Akt“, sagt der 29-Jährige. Ihm hat auch gefallen, dass die Pfarrerin im gleichen Alter wie er ist und er ihr auf Augenhöhe begegnen konnte.

Auch wenn die Feuerwehr zum Einsatz musste, wie erst jüngst bei dem Großbrand in der Lieberoser Heide, seien von der Pfarrerin Whatsapps für die Kameraden gekommen mit dem kirchlichen Segen und Wünschen, dass alle wieder heil nach Hause kommen mögen.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und Grillwurst bekam Susanne Brusch noch viele persönliche gute Wünsche mit auf den Weg.