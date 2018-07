Reihenhaus in Flammen

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Beim Brand eines Einfamilienhauses an der Rosa-Luxemburg-Straße in Bernau ist am Sonnabend ein 33-jähriger Mann leicht verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchgasverletzung ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der Dachstuhl sowie die Inneneinrichtung wurden stark beschädigt. Das Reihenhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Bernau konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbarhaus verhindert werden. Dazu sei es jedoch erforderlich gewesen, das Dach dieses Gebäudes teilweise abzudecken. Es könne jedoch weiter bewohnt werden, hieß es. Bewohner von zwei weiteren Häusern wurde kurzzeitig evakuiert.