Blutrotes Jahrhundertspektakel

Blick in die Ferne: Mithilfe eines Teleskops der Sternenfreunde konnten Mika (6) und Großpapa Zoltan die Mondfinsternis am besten beobachten. Der Eberswalder Verein hatte am Freitag in die Sternwarte eingeladen. Die nächste totale Mondfinsternis – allerdings ohne Blutmond – soll es im Januar 2019 geben. © Foto: Christina Sleziona