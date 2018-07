Hingucker Feuerwehr-Neubau

Frank Groneberg

Wellmitz (MOZ) Am 25. August wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Wellmitz feierlich eingeweiht. Mit dem Haus verbessern sich die Arbeitsbedingungen für die Feuerwehrleute enorm. Die architektonische Gestaltung sorgt schon jetzt für einiges Aufsehen im Ort.

Eines ist das neue Feuerwehrgerätehaus, das in Wellmitz vor seiner Fertigstellung steht, schon jetzt: ein Hingucker. Und zwar Hingucker im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wer immer an dem Gebäude, das an der Ecke Lindenstraße/Straße der Einheit entsteht, vorbeifährt oder -geht, kommt nicht umhin, hinzugucken. Weil das Haus eine Fassade bekommen hat, die nicht nur für ein Feuerwehrgerätehaus, sondern auch für jedes andere Gebäude ziemlich ungewöhnlich ist. Statt mit einer geraden Wand schließt die Fahrzeughalle an ihrer Südseite (also zur Lindenstraße hin) nämlich mit einer Art Fächerwand ab. Mit einer Verkleidung aus grauen Platten, die auf drei Ebenen terrassenartig angeordnet sind, sich nach unten verjüngend. Die Platten wirken wie Balkone, die verkehrt herum angeordnet worden sind. Oder wie ein grauer Schiffsrumpf, der gerade im Entstehen ist.

Diese Form der Architektur sorgt in Wellmitz für Diskussio­nen. „Na ja, es gibt hübschere Häuser“, sagt eine Frau, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, sich aber nicht mit Namen äußern möchte. „So ein großes Haus hätte man auch woanders hinsetzen können. Dort gab es vorher eine so schöne Grünfläche, auf der die Kinder, die auf den Schulbus warten, spielen konnten.“ Ein anderer Wellmitzer, der seinen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen möchte – „hier kennt doch jeder jeden“ – findet die Gestaltung durchaus „interessant. Diese Wand ist natürlich sehr ungewöhnlich, aber ich würde sie jetzt nicht hässlich nennen. Und wenn darüber geredet wird, dann ist das doch schön, oder?“

Ortsbürgermeisterin Ursula Donner, die direkt gegenüber wohnt, ist auch nicht wirklich begeistert von der Form des neuen Feuerwehrgerätehauses. „Ein bisschen groß sieht es ja aus, da mitten auf dem einst grünen Fleck“, sagt sie. „Man ist auf den ersten Blick überrascht. Und ich wurde auch schon von einzelnen Einwohnern gefragt, warum das Haus so groß sein muss. Aber man hat sich für diesen Entwurf entschieden und wir werden uns daran gewöhnen.“ In Wellmitz sei man eben Neubauten noch nicht so gewöhnt, erklärt Ursula Donner. „Unser Dorf war über Jahrzehnte Teil eines Bergbauschutzgebietes, da durften Neubauten nicht errichtet werden.“ Das Feuerwehrgerätehaus sei der erste kommunale Neubau in Wellmitz seit mehreren Jahrzehnten. „Und ich denke, wenn rundum alles fertig ist, dann wird das Haus auch allen gefallen.“

Viel wichtiger als die Form sei aber: „Unsere Feuerwehrleute bekommen mit dem neuen Haus endlich ansprechende Bedingungen für ihre wichtige Tätigkeit“, betont Ursula Donner. „Und da sind wir Wellmitzer sicher einer Meinung.“ Denn die Feuerwehr hatte in Wellmitz immer nur Provisorien. Das Löschfahrzeug steht seit Jahren in einer Garage, in der es weder Sanitär- noch Schulungsräume gibt. Auch ein Umkleideraum fehlt dort, umziehen müssen sich die Feuerwehrleute direkt neben dem Fahrzeug.

Um den Neubau wurde seit Jahren gerungen, inklusive Diskussionen und Streit um den möglichen Standort. Mit dem neuen Gebäude „verbessern sich die Bedingungen für die Feuerwehr enorm“, hebt Hans-Georg Köhler, Amtsdirektor im Amt Neuzelle, hervor. „Das ist zum alten Provisorium ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ So gebe es im Neubau Sanitärbereich und Umkleidebereich, Schulungsraum und Werkstatt­raum, eine kleine Küche und auch ein Zimmer für den Ortswehrführer. Das Amt (zwei Drittel) und die Gemeinde Neißemünde investieren knapp eine halbe Million Euro. Am 25. August wird die Eröffnung gefeiert.