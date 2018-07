Zur Entspannung Trödeln auf dem Festplatz

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Der Trödelmarkt von Bernd Koop auf dem Fürstenwalder Festplatz an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße hatte bei vorherigen Auflagen schon mehr Händler und Besucher gesehen. Diesmal machte die Hitze schon sehr zu schaffen. Marion Herrmann aus der Spreestadt nutzte die Gunst der Stunde und breitete ihre Angebote großflächig aus. „So können Neugierige besser stöbern“, sagte sie. Zu sehen und zu Kaufen gab es bei ihr nahezu alles, was ein Haushalt so hergibt. „Das ist alles zu schade zum Wegwerfen.“ Sie findet im Trödeln Entspannung, Für das Auspacken und das richtige „In-Szene-Setzen“ ihrer Waren braucht sie mehrere Stunden. Ist sie fertig, ist der halbe Tag herum und sie fängt schon fast wieder mit dem Einpacken an.

Ihre Begeisterung ist auf Marianne Bendix aus Trebus übergesprungen. Seit dem Frühjahr ist auch sie mit Eifer bei der Sache – stets am Nachbarstand von Marion Herrmann anzutreffen. Wenn diese allzu sehr mit dem Sortieren befasst ist, fängt die Trebuserin auch schon mal mit dem Verkaufsgespräch an. Beiden Frauen liegt das Handeln, dass mancher aber denkt, eine Tasche satt für zwei Euro für zehn Cent zu bekommen, ärgert sie.

Mit Auto und Anhänger ist Helga Schulze aus Tempelberg auf den Festplatz gekommen. Sie hat abgelegte Sachen – Kleidung und Spielzeug – ihrer Kinder und Enkel dabei. Die Woche über hatte sie alles gepackt, um am Sonnabend, pünktlich 8 Uhr, auf dem Markt zu sein.(bei)