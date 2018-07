Umzug, Blasmusik, Jagd, Skat und Angeln

Stopp an der Blauen Brücke: Zur Frühstückswanderung in Waldsieversdorf zum 41. Jägerfest wurde Günter Schachler von fast 40 Frühaufstehern durch den Naturpark begleitet. Der promovierte Forstexperte ist ein wandelndes Waldlexikon, kennt sich aber auch mit Waldsieversdorfer Geschichte und Geschichten aus. © Foto: Irina Voigt

Jens Sell

Waldsieversdorf (Irina Voigt) Drei Tage feierten die Waldsieversdorfer mit ihren Gästen das inzwischen 41. Jägerfest. Zwischen dem Marsch der Jäger am Freitagabend, dem „Aufbruch zur Jagd“ um 3.45 Uhr, dem Hegeangeln und der Frühstückswanderung gönnten sie sich nicht viel Zeit zur Erholung.

Angenehm überrascht registriert Günter Schachler namens des Heimatvereins und der Gemeinde das in diesem Jahr große Wander-Interesse am Treffpunkt Waldsieversdorfer Bahnhof. Fast 40 Frühaufsteher haben sich dort am Sonnabend Punkt 7 Uhr eingefunden, um mit ihm gemeinsam ein Stück auf der Naturparkroute durch den noch angenehm kühlen Forst zu wandern. Der promovierte Forstfachmann gestaltet die Tour unterhaltsam, humorvoll und mit sehr viel Wissenswertem gespickt. So lauschen auch die Einheimischen interessiert seinen Worten.

Da geht es nämlich nicht nur um den „Segen in einem Naturpark zu leben“, sondern auch um die Probleme, die solch ein Status mit sich bringen kann. Schachler spricht von Beschlüssen der Gemeindevertreter – wie die Ablehnung des Ankaufs von 750 Hektar Landeswald vor 22 Jahren – die sich jetzt nachteilig auf die Mitbestimmung auswirken. „Jetzt müssen wir anfragen, ob wir die uns nicht gehörenden Waldwege für die Wanderer pflegen und instand halten dürfen“, sagt er. Auch das Leben mit dem Biber, der das Kreußfließ einzigen Zufluss zum Großen Däbersee mit seinen bauten trockenlegen wollte „hat erfahrungsgemäß zwei Seiten“. 40 Bäume hatten die Biber gefällt, die nach schachlers Aussage noch 80 bis 100 Jahre Kohlendioxid hätten speichern und danach im Holzbau weitere 100 Jahre nützlich sein können .

Ein Prachtstück auf dem Weg war die neue „Blaue Brücke“ aus Sibirischer Lärche. „Die ist so fest gegründet und gebaut, dass sie uns alle überleben wird“, sagt Schachler. Behindertenfreundlich führt sie über das Fließ. „Der Weg, den wir heute gehen ist durchaus behindertenfreundlich“, charakterisiert er ihn. Einen Wanderweg in einem Naturschutzpark behindertengerecht auszustatten, könne seiner Ansicht nach, abgesehen von den Kosten, kein bedingungsloses Ziel sein.

Während die Wanderer das Seeufer erreichen, tönen immer wieder aus der Ferne Jagdhornklänge herüber. Sie verkünden vom Erfolg der Jäger. Die Strecke, die später gelegt wird „ist erfolgreich“, wie am Frühstücks-Treffpunkt hinter der Sporthalle stolz berichtet wird. Die vier Jäger erlegen an diesem Morgen zwei Böcke und einen Fuchs. Die Angler in ihren Booten auf dem spiegelglatten See lassen sich davon nicht ablenken.

Während dessen haben die Frauen vom Heimatverein das opulente Frühstück hergerichtet. Alles, was hungrige Frühaufsteher stärken kann, wird aufgetafelt. Und man lässt es sich schmecken, derweil sich im Volksbad das Leben regt zum Schnuppertauchen.

Auf der abgesperrten Straße vor dem Volksbad füllen einige Händler ihre Stände auf, der Anglerverband hat die Holz-Kegelbahn linkerhand aufgestellt. Die Frauen vom Kinderstübchen dürften inzwischen fertig sein mit dem Backen ihrer frischen Kuchen. Ein Dorf feiert sein Fest, da will keiner abseits stehen. Und dazu kommt man auch von außerhalb. Im Festzelt mischt der Strausberger Siegfried Weber das erste Skatblatt. Bis zum Nachmittag wird im hinteren Teil des Zeltes Skat gedroschen. Unter einem Pavillon stehen nicht nur die Leiterin des KinderstübchensInes Hötzel und die Vorsitzende des Elternvereins Julia Glimm, um Kuchen zu verkaufen, sondern auch Georgia Mattauch von der Bibliothek und Simona Kraatz von der Touristinfo, um hier gebrauchte Bücher und da neue Karten und Infomaterial zu verkaufen. Und zu allem spielt die Buckow-Waldsieversdorfer Blasmusik.