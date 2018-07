Eisbeine trotz der Sommerhitze

Elke Lang, Ruth Buder, Anja Behrendt

Beeskow Am Wochenende fanden in der Region wieder zahlreiche sommerliche Feste statt. MOZ war beim Kanalfest in Wendisch Rietz und bei den Dorffesten in Drahendorf und Ragow mit dabei.

„Trinken Sie viel, egal was“, riet Ortsbürgermeisterin Manuela Schulze den zahlreich erschienen Gästen beim diesjährigen Sommerfest auf der Drahendorfer Spreewiese. Begleitet von den Klängen der Beeskower Stadtbläser wurde am Nachmittag erst einmal unter schattigen Bäumen oder unterm Zeltdach gemütlich Kaffee getrunken und der selbstgebackene Kuchen – die Auswahl war wieder groß – gegessen. Unterdessen kochten schon die etwa 150 Eisbeine in der Gulaschkanone, die anschließend noch in die Backröhre kommen. „Das machen wir immer so, egal, was für Temperaturen sind“, lacht hochrot von der Hitze Martin Schulze, der von Beruf Fleischermeister ist. Und weil sie das „immer so“ machen, haben sich die fünf Männer und zwei Frauen, die sich alljährlich um die deftige Mahlzeit kümmern, auch einen Namen gegeben. „Die Eisbeine“ prangt auf ihren knallroten T-Shirts. Am Abend werden sie unter diesem Logo am Schlauchbootrennen teilnehmen. Wasser ist beim Drahendorfer Sommerfest immer ein großes Thema, denn das 45-Seelen-Örtchen liegt ganz idyllisch direkt an der Spree. Und so ließen sich auch zahlreiche Gäste eine Runde mit dem Spreewaldkahn schippern.

Beim Kanalfest in Wendisch Rietz lief es am Sonnabend verheißungsvoll an, denn schon zu Beginn war das Festzelt gut gefüllt, um Gerd Christian sowie den anderen Stars zuzuhören. Die Stimmung konnte nicht besser sein bei schönen sangbaren und mitreißenden Melodien vom Schlager über die Operette bis zum Volkslied. Und der Kuchen, den die Freiwillige Feuerwehr anbot, schmeckte allen ausgezeichnet. Das Feuerwerk fiel zwar aus, aber die Lasershow war ein vollwertiger Ersatz als Höhepunkt des Festes, das mit der beliebten Band „Meilenstein“ zum Tanz endete. Außer dem Bühnenprogramm gab es auch auf der Wiese einiges zu erleben. Vom Sechsjährigen bis zu Oma und Opa wurde das Zielangeln sehr gut angenommen, das von der hiesigen Ortsgruppe des Deutschen Anglerverbands Brandenburg durchgeführt wurde. Einen besonderen Spaß für die ganze Familie bot Bernd Breitag vom Ferienpark Scharmützelsee mit seinem großen, bunten Schwungtuch. Auch die Hubschrauberrundflüge und Postkutschfahrten fanden ihre begeisterten Interessenten.

Zum 25. Mal feierten die Ragower am vergangenen Wochenende ihr traditionelles Dorffest im Schlosspark. Die Gäste lockte das reichhaltige Kuchenbuffet, die Sport- und Spielwettkämpfe und die Kinder tobten sich auf der Hüpfburg oder in der Bastel- und Schminkstraße aus. „Ganz besonders gut kommt in jedem Jahr auch unsere Tombola an“, stellte Ragows Bürgermeister Werner Gröschke fest. 1500 Lose waren ruckzuck ausgegeben. Jedes dritte Los war ein Gewinn und der Hauptpreis war eine Gartenbank. Mit etwa 25 tatkräftigen Helfern aus dem Ort sei die Vorbereitung bald erledigt gewesen. „Wir sind ein eingespieltes Team“, berichtet der Bürgermeister stolz. Am Abend vor dem Fest, waren die Dörfler zu Freibier und Gegrilltem eingeladen – der Auftakt zum 25. Jubiläum. Auch ehemalige Ragower zieht es in jedem Jahr zum Dorffest aus der Schweiz oder aus Dresden immer wieder in die Heimat. So auch die Familie Kitzrow: „Unser Papa ist hier aufgewachsen, er ist auch in der Feuerwehr, erzählen die Brüder Gregor (8) und Gabriel (5) Kitzrow mit einem leichten Dresdner Akzent.

Der gesamte Nachmittag ist von Hobbi-DJ Lothar musikalisch untermalt und für eine stimmungsvolle Abwechslung sorgen auf der Bühne die Ragower Jungs und Mädels mit eingeübten Tänzen und die Oder-Spree-Musikanten mit ihrer Blasmusik – zu der vor allem die älteren Semester sich froh einhaken und mitschaukeln.

Ein willkommener Nachtisch bei der Hitze: eine oder zwei oder drei Kugeln Eis. Besonders beliebt an diesem Tag, die Sorte Aroniabeere. Weil das den Kindern aber noch nicht genug Abkühlung war, durften sie sich zum Abschluss des Nachmittges noch einmal unter dem Wasserwerfer des gemeindeeigenen Löschfahrzeuges austoben, bis der Wassertank alle war.