Countdown zu Polens größtem Open-Air-Festival „Pol'and'Rock“ läuft

dpa

Küstrin (Kostrzyn) (dpa) Der Countdown für Festival-Fans läuft: Ab dem 2. August können sie wieder drei Tage lang bei Polens größtem Open-Air feiern. Allerdings heißt das Event, das als „Haltestelle Woodstock“ zum Kult wurde, ab diesem Jahr „Pol'and'Rock“. „Die Zeit für eine Änderung und einen neuen Namen war gekommen“, sagte Festival-Chef Jerzy Owsiak. Als Grund nannte er Markenstreitigkeiten mit den bisherigen Namensgebern der ausgelassenen Party im Freien, die jährlich Hunderttausende Besucher an die Oder lockt.

Bisher durften die polnischen Veranstalter den Namen des legendären Musikfests „Woodstock“ nutzen, das 1969 in den USA stattfand. Doch die US-Amerikaner änderten 2018 die Konditionen, durch die aus dem kostenfreien ein kommerzielles Event geworden wäre. Die polnischen Organisatoren lehnten dies ab. „Wir sind nicht auf Profit aus“, betonte Owsiak, der mit dem Festival freiwilligen Helfern dankt, die jedes Jahr in Polen Spenden für Kinderkrankenhäuser sammeln. „Das wird sich nie ändern“, versicherte er und fährt auch in diesem Jahr ein großes Line-up auf.

Auf vier Bühnen sind mehr als 100 Auftritte polnischer und internationaler Bands geplant. Mit von der Partie sind unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest, die New Yorker Electro-Formation Balkan Beat Box und der Reggae-Star Alpha Blondy von der Elfenbeinküste. „Wir können es kaum erwarten“, freuen sich die Veranstalter, die auch zahlreiche Workshops mit Künstlern sowie Sportevents anbieten.

Allerdings wird das bunte Event erneut vom Streit um die Sicherheit der Veranstaltung überschattet. Die Terrorgefahr sei seit dem Anschlag 2016 im rund 300 Kilometer entfernten Berlin erhöht, meint Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS. Nach der Machtübernahme durch die Nationalkonservativen wurde das Festival das dritte Jahr in Folge von Behörden als „Veranstaltung mit erhöhtem Risiko“ eingestuft.

Diese Einschätzung entspreche nicht der Realität, kritisiert „Pol'and'Rock“-Sprecher Krzysztof Dobies. „Die Sicherheit unserer Festival-Gäste steht bei uns bei der Organisation der Veranstaltungen an absolut erster Stelle“, sagt er. Schließlich investiere man in Sicherheitsmaßnahmen den größten Teil des Budgets.

Regierungskritiker werten die Bedenken der PiS als Offensive gegen Festivalchef Owsiak. Es heißt, der Organisator und das ausgelassene Event seien den nationalkonservativen und der katholischen Kirche nahestehenden PiS-Anhängern ein Dorn im Auge.

Auch tausende Anwohner Küstrins und ehemalige Festivalbesucher ergriffen bei Facebook Partei für das Open-Air. „Es ist ein wunderbares sicheres Event mit sehr freundlich eingestellten Menschen und null Aggressionen“, schrieb eine Polin, die ihren fünfjährigen Sohn schon mit zu der Veranstaltung nahm. „Wir sind in diesem Jahr wieder dabei.“