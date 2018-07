Füchse Berlin begeistern Neuruppiner

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Die Ruppiner Handballer-Herzen haben Freudensprünge gemacht. Das war nicht zu sehen, aber deutlich zu spüren. Das Gastspiel von Bundesligist und EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin – sympathisch, herzlich und sportlich eine Augenweide – rief Begeisterung hervor.

Wenn selbst die klar unterlegenen Gegnern nach dem Spiel strahlen und spitzbübisch flachsen: „HCN verspielt Führung gegen die Füchse“, dann muss das Duell Verbandsligist gegen Bundesligist ein besonderes gewesen sein. Die Neuruppiner Lokalmatadoren „haben alle Ziele erreicht“, wie Trainer Michael Drefahl zufriedenstellend resümierte. Gar mehr als die zehn erträumten Tore erzielt. Und weniger als 50 kassiert. Drefahl: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns richtig gut verkauft.“ Hinten raus blinkte der Akku, die Kondition war weg. „Und wenn die Füchse wollen, dann sieht das so aus wie Mitte der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit. Die ziehen dann ruckzuck weg.“

Jedoch hätte die Partie für den Underdog kaum besser beginnen können. „Das war ein Start nach Maß“, so Kapitän Hans Kühne. Erster Angriff. Erster Wurf nach 30 Sekunden. Tor durch William Kehnscherper. Wow. Nach 1:34 Minuten kam Kehnscherper nach einer Heinevetter-Parade frei am Kreis zum Abschluss. Die Torwart-Ikone der Füchse war erneut machtlos. Wiederum Führung für den HCN. Wow. Und als André Ebert nach 7:34 Minuten die Kugel irgendwie an Heinevetter vorbei zum 3:6 ins Netz mogelte, fragte sich wohl der eine oder andere: Hups, was ist denn hier los?

Dann zogen die Füchse die Zügel etwas an. In der Abwehr packten die Riesen zu. Vorn wirbelte vor allem Kapitän Hans Lindberg. Ein Dreher. Ein Heber. Sichere Siebenmeter. Der 36-jährige Däne: eine Augenweide.

Es folgten wiederum Glanzlichter der Neuruppiner. Sebastian Posch traf zum 4:14. Kurz darauf zeigte Marc Pastor seine erste Parade im HCN-Kasten. „Insgesamt haben alle Torwartwechsel voll gezündet“, so HCN-Präsident Olaf Dau, der mit allem rundum zufrieden war. Und Pastor parierte weiter. Hallensprecher Michael Bernatek von den Füchsen: „Der HCN hat himmlischen Beistand mit einem Pastor im Tor.“

Mit Beginn der zweiten Halbzeit vernagelten dann aber die Berliner ihren Kasten. Minutenlang. Genauer gesagt bis zur 50. Minute. Erst dann gelang Hans Kühne der achte Treffer für die Hausherren, denen mächtig der Saft ausging. Kühne: „Da hatte ich endlich mal eine Lücke gefunden und einfach drauf gehalten.“ Der HCN-Kapitän schwärmte vom körperlich-präsenten Spiel der Bundesliga-Akteure, die „unglaublich schnell“ sind und vor allem ein „Wahnsinns-Spielverständnis“ haben.

Zuvor hätte sich bereits auch Routinier Christian Lück seinen Tor-Traum erfüllen können, auch wenn er nicht, wie erhofft, gegen Silvio Heinevetter zum Siebenmeter antreten durfte, sondern gegen Malte Semisch (34.). Der 2,08-Meter-Hüne bot kaum eine Lücke an. „Da stand einfach zu viel Mensch im Tor. Unglaublich“, erklärte Lück. Er wollte den Ball oben platzieren, doch warf dann übers Tor.

Deutlich wurde der Klassenunterschied in der zweiminütigen Überzahl des HCN nach 37 Minuten. Die Neuruppiner kamen nicht einmal zum Wurf. Die Füchse netzten spielend locker dreimal ein.

Jedoch hatte der Start Glanz versprüht. Und das Ende ebenso. Posch gelang zunächst der zehnte Treffer (59.), ehe Markus Assemacher zuschlug.

Der Ruppiner Anzeiger hat eine Sonderseite zum Füchse-Gastspiel in Neuruppin in der Montagausgabe veröffentlicht. Eine Bildergalerie ist bereits auf www.moz.de eingestellt.