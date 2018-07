Heißer Sommer im Doppelpack

Ingo Mikat

Friedersdorf Gefühlte 40 Grad herrschten am Freitagabend, als Thomas Natschinski und Christine Dähn auf dem zweiten Boden des Kunstspeichers vor das Publikum traten. Während ihrer Konzertlesung: „Heißer Sommer“ kamen die Gäste rasch fast ebenso ins Schwitzen wie die Akteure. Denn sie sollten mit den Fingern schnipsen, rhythmisch klatschen oder mitsingen.

Trotz Hitze feierten alle das 50-jährige Jubiläum des DEFA-Kultfilms: „Heißer Sommer“. Mit dem Musikfilm knüpfte Regisseur Joachim Hasler 1968 an Vorbilder aus Hollywood an. Der heitere Streifen mit dem Schlagersängerpar Frank Schöbel und Chris Doerk wurde zum Hit. Thomas Natschinski und sein Vater Gerd komponierten gemeinsam die Filmmusik. Neben bekannten Melodien wie: Woher willst Du wissen, wer ich bin?“ oder „Es war einmal ein Mädchen“ stellte Thomas Natschinski in Friedersdorf weitere Songs aus seiner Feder vor.

Dazwischen plauderte Moderatorin Christine Dähn mit dem Musiker und Songschreiber. Zum Beispiel über das Verhältnis zu seinem berühmten Komponistenvater. Thomas Natschinski, der bislang mehr als 500 Songs schrieb, verriet über Künstlerkinder: „Sie müssen üben - bis das Klavier zerlegt ist!“

Das Programm endete mit einem Medley von Filmmelodien aus „Heißer Sommer“. Als Zugabe wünschte sich das begeisterte Publikum, passend zur Hitze, Natschinskis bekanntesten Song: „In der Mokka-Milch-Eis-Bar“.