Heike Jänicke

Hohensaaten/Güstebieser Loose (MOZ) Das Oderbruch ist um zwei Kulturerbe-Orte reicher. Akteure vom Oderbruch Museum haben am Sonnabend die Skulptur „Viadrus“ an der Oder bei Güstebieser Loose und die Heimatstube Hohensaaten als Kulturerbe-Orte ausgewiesen.

Einer ist an diesem Sonnabend besonders glücklich – Ernst-Otto Denk aus Bad Freienwalde. Der 71-Jährige, sonnengebräunt und mit Hut, steht am Fuße des seit neun Jahren an der Oder bei Güstebieser Loose thronenden „Viadrus“ – dem Flussgott der Oder; der Name taucht in Karten auf, die älter als 500 Jahre alt sind. Denk beschäftigt sich seit langem mit „Viadrus“. „Es ist heute für mich die Krönung meiner 20 Jahre langen Forschung zu Viadrus“, sagt er der MOZ. Dass er für sein Engagement in der Sache belächelt worden sei und wenig Beachtung gefunden habe, das hat ihn von seinen Forschungen nicht abgehalten. Unterstützung habe er von Anfang an von der Gemeinde Neulewin bekommen, von Landrat Gernot Schmidt, von Prof. Ludwig Braun aus Frankfurt am Main, der die Texte aus dem Lateinischen übersetzt hat, und von Prof. Bertolt Jonas, der zwar nicht mehr lebt, sein Engagement für Güstebieser Loose und Gozdowice, dem früheren Güstebiese, mit dem „Viadrus“ aber unvergessen bleibt.

Wie von nun an die Skulptur selbst, die sich, wie Ernst-Otto Denk sagt, im „Kap Viadrus“ befindet, und von Bildhauer Horst Engelhardt (1951-2014) vor neun Jahren gestaltet wurde. Sie ist jetzt Kulturerbe-Ort, sichtbar gemacht mit einem Emaille-Schild. Auf dem ist ein Dränspaten abgebildet. Der symbolisiert die Trockenlegung des Oderbruchs. Um diese Kulturlandschaft, mit ihrem weltweit einmaligen Wassersystem und den Menschen, die das Erbe lebendig halten, dreht sich das Engagement des Museums. Mit Unterstützung von Kommunen, bisher sind es 14, strebt es die Ausweisung des Oderbruchs als „Europäischer Kulturerbe-Ort“ an. Die Bewerbung soll 2019 vollzogen werden – mit möglichst vielen Kulturerbe-Orten.

Die Skulptur „Viadrus“ ist die Nummer neun. Sie werde als Kulturerbe-Ort ausgewiesen, weil sie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Polen und Tschechien in besonderer Weise symbolisiere, sagt Projekt-Koordinator Tobias Hartmann am Sonnabend. Dolmetscher Ryszard Kuscielek übersetzt ins Polnische – für die Gäste aus Mieszkowice. Die sind nicht zufällig da. Im Ortsteil Gozdowice findet später das erste deutsch-polnische Dorffest beider Orte statt. Für die Ausweisung als Kulturerbe-Ort gebe es keinen besseren Anlass, sagt Hartmann. Er dankt Ernst-Otto Denk. Es sei wichtig, dass es Leute wie ihn gibt, die etwas zu den Kulturerbe-Orten sagen können und deren Engagement mit der Ausweisung nicht aufhört. Hartmann selbst will sich später mit Mieszkowices Bürgermeister über potentielle Kulturerbe-Orte in Polen austauschen.

Während die Gäste im Anschluss mit der Fähre „Bez Granic“ nach Gozdowice übersetzen, beginnt in Hohensaaten das Sommerfest des Heimatvereins. Das sieht einen besonderen Programmpunkt vor. Die Heimatstube, ein etwa 180 Jahre altes und saniertes Feldsteingebäude, wird als zehnter Kulturerbe-Ort ausgewiesen. Dazu ist am Nachmittag Heike Schönherr gekommen. Sie trifft auf ein gut gelauntes Publikum und einen strahlenden Vereinsvorsitzenden Arno Heinrich. Der 53-Jährige darf mit seinem Vorgänger, Detlev Wieland, die Plakette entgegennehmen. (Mehr dazu in der Dienstag-Ausgabe).