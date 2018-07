Fest der US-Autos und Musik

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Summer Chrome Festival an der Sportwelt 2000 im SEP zog vor allem am Sonnabendabend Hunderte Freunde amerikanischer Autos und Musik an. Leider meinte es das Wetter mit drückender Hitze und abendlichem Gewitter nicht gut.

Sandy Riedel im Rockabilly-Outfit hebt Lennox und Ben in den Riesentruck, sie dürfen in der hellblauen Zugmaschine von PS Autotechnik René Scholz mitfahren. „Das ist ja so toll hier, meine Schwester mit ihrer Familie und wir lieben diese Atmosphäre und die Freundlichkeit, mit der das hier alles organisiert ist“, schwärmt die Strausbergerin, während auf der Bühne die Poor Boys gerade den 60er-Jahre Hit I’m sorry, Susan von den Hollies spielen. Da singen alle mit. Auch der Strausberger Oldtimer-Spezialist und Kfz-Diplomingenieur Günter Krause, der mit seiner Familie unterm schattenspendenden Zeltdach Platz genommen hat. Gleich daneben grooven vier Männer unterschiedlichen Alters, aber alle mit schreiend bunten Hawaiihemden und schwarz gegelten Elvis-Frisuren mit: Die Band Good for nothing beim Vorglühen für ihren Gig auf der Hauptbühne am späten Nachmittag. Sie spielen vor allem Rockabilly der 1950er und 60er-Jahre aus den Staaten und proben erst seit sechs Wochen gemeinsam. Sonst treten sie in anderen Formationenauf.

Mario Stichnoth aus Naumburg ist mit seinem Rodeo-Bullen da. Er schaut sich am frühen Nachmittag noch in der Nachbarschaft einen tiefschwarzen schnittigen Sportwagen an: „Welches Baujahr?“, fragt er den Mann, der scheinbar dazu gehört. „1967 ist der Buick Riviera gebaut, und er hat alle Features, die man heute von einem modernen Auto erwartet“, sagt Clemens Thielecke. Er schiebt die Motorhaube hoch, die nach oben eingeklappten Doppelscheinwerfer kommen zum Vorschein und ein 450-PS-Aggregat. „Das fahre ich aber nie aus, so ein Auto muss man gesittet fahren“, sagt der Fredersdorfer.

Um die 120 Stundenkilometer fahren auch Antje und Marko Schulz mit ihrem bronzefarbenen Dodge Dart. Sie kamen am Abend mit einigen anderen US-Car-Freaks vom Festival Rocken und Rollen in Königs Wusterhausen auf das Ausstellungsgelände neben der Sportwelt Strausberg gerauscht. Darunter ein Oldsmobile Ninety-eight, Baujahr 1959 mit Haifischflossen. Torsten Kaiser aus Hennickendorf hält einen Pokal, bestehend aus einem Motorzylinder und zwei Stößeln, in der Hand: der zweite Preis des Festivals in KW! 320 PS hat sein Schiff, einen Hubraum von 6,5 Liter und einen Verbrauch von „nicht unter 25 Litern“.

Mario Stichnoth murmelt: „Gleich fällt er, lange hält er nicht mehr durch.“ Und tatsächlich lässt André Nobiling aus Marzahn gerade das kurze Seilende auf dem Rücken des Rodeo-Bullen los und lässt sich auf den weichen Boden plumpsen. „Das strengt ganz schön an“, keucht er anschließend, „nach einiger Zeit lassen einfach die Kräfte nach.“ Kerstin Keber und Michael Kramm aus Strausberg sagen: „Schön, dass es so etwas jetzt mal in Strausberg gibt. Es müsste viel mehr Kulturangebote geben.“