Oldtimer als Geldanlage

In allen Klassen: Motorräder wurden viel gezeigt. © Foto: Holger Rudolph

Holger Rudolph

Fehrbellin (MOZ) Mehr als 500 Besucher kamen am Sonnabend zum elften Alteisen-Treffen der Fehrbelliner Biker. 300 Fahrzeuge, vom Fahrrad bis zum Lkw, wurden gezeigt. Die schönsten Exemplare erhielten Auszeichnungen.

Bernd Meyer zu Hücker aus Wulkow war mit seinem Ford A von 1928 zum Treffen gefahren. Vor 15 Jahren hatte er den teilsanierten Oldtimer bei einem Schrotthändler erstanden. Inzwischen ist der Wagen rund 20 000 Euro wert. Gepflegte Oldtimer seien mittlerweile auch als Geldanlage geeignet, so Meyer zu Hückers Einschätzung. Statt Nullzins auf dem Sparkonto wachse der Wert eines solchen Fahrzeugs Jahr für Jahr um mehrere Prozente. Allerdings muss der Eigentümer auch dafür sorgen, dass der Wagen stets in einem sehr guten Zustand gehalten wird. Ein bisschen teurer als moderne Autos ist der Ford von ganz früher allerdings durch seinen hohen Benzinverbrauch. Er schluckt locker 15 bis 20 Liter auf 100 Kilometer weg.

Erstmals ausgestellt wurden uralte, aber restaurierte Hermes-Fahrräder aus Neuruppin. Jedes Schulkind lernt, dass Neuruppin durch seine Bilderbogen weltweiten Ruhm erlangt hat. Dass in der heutigen Fontanestadt auch Fahrräder in größerer Menge produziert wurden, ist hingegen weitgehend unbekannt. Es war der Kaufmann Hermann Bartel, der 1896 im späteren Strandgarten mit der Fahrradherstellung begann. Zeitweise beschäftigte er bis zu 100 Mitarbeiter. 1000 Fahrräder betrug die Jahresproduktion des bis 1925 bestehenden Werkes.

Stolz präsentierte beim Alteisen-Treffen auch Knut Sühring aus Fehrbellin seinen 1953 hergestellten Ford F 100. Der Transporter war einst in den USA unterwegs und erinnert an den Lkw der Waltons aus der gleichnamigen Familienserie. Sühring hat den Wagen selbst restauriert. Auch die Ladefläche sieht nun wieder aus wie neu. „Nein, transportiert wird damit natürlich nichts. Das Auto soll doch im aktuell sehr guten Zustand bleiben“, sagte er lächelnd. Etwa 25 000 Euro müsste hinlegen, wer Sühring den matt anthrazitfarbigen knuffig-bulligen Transporter abkaufen will. Vorausgesetzt, der Fehrbelliner möchte ihn dann auch wirklich für diesen Preis hergeben.

Trotz sengender Hitze und des beachtlichen Alters einiger Fahrzeuge trauten sich viele Besitzer zu, an der nachmittäglichen Ausfahrt teilzunehmen. Sie führte über Lentzke, Brunne und Betzin wieder zurück nach Fehrbellin.

Dass das Fest auch in seiner elften Auflage zum Erfolg wurde, liegt nicht zuletzt daran, dass genug Kaltgetränke vorhanden waren, um den 30 Grad im Schatten Paroli zu bieten. Vom Nachmittag an bis in den Abend hinein spielte die Cover- und Partyband „Berlindudes“ auf der Festwiese. Mit Hits der Fünfziger bis Siebziger, aber auch mit aktuellen Ohrwürmern, hielten die Musiker das Publikum bei Laune.

Am Abend konnten sich die Eigentümer einiger Fahrzeuge zudem über Auszeichnungen freuen. Die fürs schönste Fahrrad ging an Ronny Hensel aus Neuruppin. Bei der Klasse bis 50 Kubik gewann Christian Hübner aus Oranienburg mit seinem „Spatz“. Die Klasse bis 250 Kubik entschied Matthias Ebendorff-Heidepriem aus Friesack für sich, die Klasse ab 250 Kubik Andreas Moritz aus Nauen. Detlev Eisermann aus Velten heimste eine Auszeichnung für seinen Terrot, Baujahr 1913, ein. Das schönste Auto war der BMW 700 Cabrio, Baujahr 1965, von Armin Rese aus Berlin. Auch das größte Fahrzeug bekam eine Ehrung. Daniela Horn aus Dabergotz nahm sie an. Für den schönsten Umbau wurde Mirco Wernicke aus Lindow ausgezeichnet, der mit einer „Schwalbe“ gekommen war.