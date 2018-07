dpa

Berlin (dpa) Berlins Integrationsbeauftragter Andreas Germershausen kann den Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nachvollziehen. „Mich haben seine Aussagen sehr erschüttert“, sagte er mit Blick auf die Rücktrittserklärung des Fußballstars in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“, das am Montag erschien. Man habe durch das „schlechte Krisenmanagement“ des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) das „sympathische Bild, das die Nationalelf in ihrer Vielfalt 2014 ausgesandt“ habe, verspielt.

Özil hatte am vergangenen Sonntag der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Rücken gekehrt. In seiner Rückzugsserklärung hatte er Rassismus-Erfahrungen angeprangert und unter anderem kritisiert, Funktionäre des DFB hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert.