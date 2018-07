Gefährliches Feuer am Lehnitzsee

Jürgen LIebezeit

Oranienburg (MOZ) Die Wasserschutzpolizei hat am Samstagabend einen gemütlichen Lagerfeuerabend am Ufer des Lehnitzsees unterbunden. Zwei junge Mann hatten trotz hoher Waldbrandgefahr ein Feuer entzündet, das die Wasserschutzpolizei gegen 19 Uhr entdeckte. Die Flammen schlugen gut 30 Zentimeter hoch. Nach Angaben der Polizei hatten die 20 und 21 Jahre alten Männer gedacht, dass das Feuer in Wassernähe erlaubt sei. Sie mussten das Feuer löschen. Zudem wurde ein Verfahren wegen Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet. (zeit)