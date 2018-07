Tom Zubke: „Ich habe überlegt aufzuhören“

Stefan Zwahr

Häsen (MOZ) Tom Zubke ist einer der Neuzugänge beim Häsener SV. Der Offensivspieler, der am Freitag seinen 23. Geburtstag feierte, spielte in ver vergangenen Saison für den Landesligisten FC 98 Hennigsdorf, erzielte in 21 Spielen vier Tore. Davor kam er in anderthalb Jahren auf 29 Spiele für den Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen (fünf Tore). sprach mit dem Stürmer, der beim Oranienburger FC Eintracht im Nachwuchs spielte und dessen erste Station im Männerbereich Forst Borgsdorf war.

Glückwunsch zum Geburtstag. Welche sportlichen Wünsche haben Sie denn für das neue Lebensjahr?

Spaß zu finden und Spaß zu haben. Ich will gut durch die Saison kommen und diese wenn es geht im oberen Drittel abschließen. Ziel ist es, wieder zu meinen Stärken zurückzufinden.

Haben Sie das Gefühl, dass die Stärken zuletzt verloren gegangen sind?

Ja, das war auf jeden Fall so. Ich habe wenig gespielt. Es hat vielleicht einfach nicht gereicht. Deswegen versuche ich es jetzt noch mal ein bisschen weiter unten, einfach, um den Spaß auch wiederzufinden.

Sie haben Brandenburgliga und Landesliga gespielt. Wie lange dauert es, um sich dann mit einem Wechsel in die Kreisliga anzufreunden?

Um ehrlich zu sein, habe ich überlegt, aufzuhören.

Warum?

Weil ich echt den Spaß verloren habe in den letzten Jahren. Ich habe gar nicht mehr über Landesliga oder Landesklasse nachgedacht. Das war keine Option. Brandenburgliga war gar kein Thema für mich. Dann haben mich meine ganzen Kumpels, die in Häsen spielen, so lange belabert, bis ich gesagt habe: ,Ich versuche es hier noch mal‘. In Häsen habe ich keinen Druck. Den hast du in den höheren Ligen auch nicht unbedingt, aber es ist schon etwas anderes. Ich kann befreit aufspielen.

Sie waren in Ihren letzten Teams kein hoffnungsloser Fall. Haben Sie keine Angst, dass Sie diesen Schritt irgendwann bereuen?

Außen vor war ich sicher nicht, aber irgendwie hat immer ein bisschen was gefehlt. Der Plan ist, jetzt irgendwie zu alter Stärke zurückzufinden. Vielleicht greife ich dann später noch einmal oben an.

Sie wohnen in Berlin. Warum hielten Sie die langen Fahrten nicht von einem Wechsel ab?

Es passt ganz gut, weil einige Häsener Spieler in Lichtenberg und Umgebung wohnen. Da gibt es also Fahrgemeinschaften.

Ein Wechsel zu einem Club in der Hauptstadt kam nicht in Frage?

Doch, tatsächlich gab es die Überlegung. In der letzten Saison war es so, dass ich über eine Stunde Fahrtweg nach Hennigsdorf hatte. Das schlaucht natürlich. Jetzt geht es wegzustecken, weil ich halt Leute dabei habe, mit denen ich privat auch viel mache. Die Überlegung mit Berlin war kurz da, aber es war keine ernsthafte. Schon wegen dem Kunstrasen.

Nun gehen Sie in die Kreisliga. Ist nach einigen Jahren im Land dennoch so eine Art Kribbeln zu verspüren, da es für Sie Neuland ist?

Auf jeden Fall. Tore schießen macht auch in der Kreisliga Spaß. Es kommt nicht so auf die Liga an, ob es kribbelt oder nicht.

Haben Sie sich im Mannschaftskreis schon über die Saisonziele unterhalten?

Unser Präsident hat ausgegeben, dass wir im oberen Drittel der Kreisliga landen sollen. Die Qualität ist in der Mannschaft auf jeden Fall da, das auch zu erreichen. Nun müssen wir gucken, wie wir zusammenfinden und zusammen finden. Mal schauen, ob es einfacher geht, weil wir uns alle kennen oder ob Egos eine Rolle spielen. Ich bin gespannt und will gar keine Prognose abgeben.