dpa

Senftenberg (dpa) Nach dem Feuer in einem Reifenlager in Südbrandenburg ist die Ursache für die Flammen noch unklar.

Am Montag wollten Kriminaltechniker am Brandort in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) Spuren sichern, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Am Freitagabend waren Hunderte Fahrzeugreifen auf dem Gelände in Brand geraten. Die Bundesstraße 169 musste wegen der starken Rauchentwicklung zeitweise gesperrt werden. Am Sonntagmittag wurden die Löscharbeiten beendet.