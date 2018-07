Tourismusprojekt gefährdet

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Schranke am Ende der Paretzer Werderdammstraße mit Gewalt herausgebrochen und neben den Weg geschmissen, die Baustellenabsperrungen an der Deichbaustelle in Richtung Schleuse entfernt und Lagerfeuer auf der Baustelle, so das Bild vor einigen Tagen am Deichzugang und auf dem Deich in Paretz.

Dass der Deich eine Wasserschutzanlage ist und damit einigen Einschränkungen unterliegt, stört offensichtlich einige Reiter und Kraftfahrer überhaupt nicht. Entsprechend wurde Anzeige erstattet, informierte die Stadt. Der Nauener Wasser- und Bodenverband repariert die Schrankenanlage und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) stellt die Baustellenabsperrung wieder auf, informierte die Stadt. Das WSA teilt gleichzeitig zum Stand der Bauarbeiten mit, dass der Kanalseitendamm am Westufer bereits fertig ertüchtigt und erhöht wurde. Weil noch ein Schüttsteindeckwerk auf der wasserseitigen Böschung des Dammes hergestellt wird, muss die Dammkrone noch mit Baugeräten befahren werden. Deshalb werde der Bau des Betriebsweges auf der Dammkrone erst im nächsten Jahr erfolgen.

Der Betriebsweg des WSA sei eine bundeseigene Betriebsanlage, die nicht als öffentlicher Weg gewidmet ist, heißt es weiter inder Mitteilung. Die Stadt möchte erreichen, dass dieser Betriebsweg als Geh- und Radweg öffentlich genutzt werden kann. Wie das WSA mittelte, sei das „denkbar“. Hierfür müsste die Stadt nach Abschluss der Bauarbeiten einen Nutzungsvertrag abschließen. Wie Bürgermeister Bernd Lück bestätigte, sei das auch beabsichtigt. Allerdings gefährdet der Vandalismus der letzten Tage das Vorhaben. Er kündigte an, deshalb die Kontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt zu verstärken.