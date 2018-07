Beziehungsstreit mit Pfefferspray und Krücke

MOZ

Neuruppin Der Streit zwischen einer 32-Jährigen und ihrem 22 Jahre alten Ex mündete in einem Handgemenge mit mehreren Beteiligten. Der Mann versuchte am Samstag gegen 4.15 Uhr an der Artur-Becker-Straße die Frau mit einer Krücke zu schlagen. Daraufhin eilten zwei Männer zu Hilfe. Einer davon entriss dem 22-Jährigen die Krücke und schlug ihm damit mehrfach auf den Kopf. Um den Streit zu beenden, sprühte der andere Mann Pfefferspray und traf dabei neben dem 22-Jährigen auch einen weiteren Passanten, der schlichten wollte. Ein weiterer Schlichter wurde von der Frau in den Finger gebissen. Die Polizei nahm sechs Anzeigen auf.