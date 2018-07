Erhard Herrmann

Plaue „Wir alle sind Fischerjakobi“ – unter diesem Motto stand der diesjährige Fischerjakobi. Damit setzten die Plauer ein klares Bekenntnis. Denn für sie ist es nicht nur eine Tradition, sondern auch ein wichtiger Anhaltspunkt zu Erhaltung der eigenen Identität. Den Neustart vor einigen Jahren kann man nun als geglückt bezeichnen. Damals stand das Event kurz vor dem Aus. Zu viel Rummel und Kommerz, dazu gesellte sich ein „Malle- Niveau“. Feiern ohne Ende – der ursprüngliche Anlass spielte keine Rolle mehr. Wohlweißlich, dass man es nicht jedem recht machen kann, besann man sich wieder auf das Wesentliche, feiert nun kleiner und niveauvoller. Wobei man auf den Kommerz nicht ganz verzichten kann.

„Der Fischerjakobi gehört nach Plaue und es wird auch in den kommenden Jahren hoffentlich seine Fortsetzung finden“, ist sich Ortschefin Lieselotte Martius sicher. Gute Laune deshalb nicht nur bei ihr, sondern bei allen Teilnehmern des Festumzuges mit dem Start am Wendseeufer durch die Stadtmitte über die Gartenstadt bis zum Bornufer. „In den letzten Jahren hat die Beteiligung zugenommen“, freute sich Torsten Braun vom unabhängigen Bürgerverein. „Wir alle sind Fischerjakobi“ – das beherzigten Gewerbetreibende, Bürgerinitiativen, Freundeskreise, Schulen und Kitas und machten sich mit ihren buntgeschmückten Fahrzeugen oder zu Fuß in historischen Kleidern auf den Weg zum Schloss. Dabei ließen sie sich einiges einfallen. Denn für originelle Gestaltung ihres Umzugsgefährtes, aber auch für den Spaß und die Stimmung, die die Umzugsteilnehmer auf der Wegstrecke verbreiteten, konnten sie Punkte sammeln. Die Zuschauer und Jury wählten die Magnus-Hoffmann-Grundschule Kirchmöser mit dem heiligen Jacob und den kleinen Wassernixen zum Sieger. Auch der Unabhängige Bürgerverein Plaue und der SPD Ortsverein Plaue/Kirchmöser wurden für ihre Mühen belohnt. Andreas Keuchel lädt die Gewinner zu einem Grillabend in den Schlosshof ein.

Hier spielte dann auch an allen Festtagen mit „Die Ossis“, „Ulli und die grauen Zellen“ mit dem Frontmann und Fernsehjournalist Ulli Zelle, und die Party Rockband G.I.N. im wahrsten Sinne die Musik. Ganz gemütlich konnte man am Bornufer den Plauer Fisch genießen, bei der Ruderregatta zusehen oder durch den Schlosspark spazieren. Krönender Abschluss war die große Prozession der Fischer auf der Havel. Pfarrer Christian Bochwitz ging mit an Bord und segnete die Protagonisten, um die sich eigentlich alles dreht, die Fischer.