Airbags aus zwölf Autos ausgebaut

Glienicke In der Nacht von Sonntag zu Montag sind in Glienicke insgesamt zwölf Autos der Marke Mercedes aufgebrochen worden. Die Autoknacker zogen die Schlösser ab oder schlugen eine Scheibe ein und bauten dann unbemerkt die Lenkräder mit den Airbags aus. Die Fahrzeuge standen an den Straßen Am Kiesgrund, Am Feldrain, Eichenallee und Hattwichstraße. In einem Fall gelang es den Tätern nicht, den Airbag und das Lenkrad auszubauen. Hinweise zu Tätern liegen der Polizei nicht vor. Der Schaden liegt insgesamt bei mehr als 50 000 Euro. In den S-Bahn-Gemeinden schlagen sogenannte „Airbag-Banden“ immer wieder zu.