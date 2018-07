Porno-Bilder auf Kinderhandy geschickt

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (Moz) Ein elfjähriger Junge hat am Sonnabend mit seiner Mutter eine Anzeige erstattet, weil ihm am 19. Juni von einer ihm bekannten Nummer zirka 20 pornografische Bilder zugeschickt wurden, die nackte Frauen in eindeutigen Posen sowie männliche Geschlechtsteile und Sperma zeigten. Nachdem zunächst vermutet worden war, dass die Telefonnummer einer Angehörigen gehöre, ergaben weitere Prüfungen einen mutmaßlichen 25-jährigen Anschlussinhaber in Baden-Württemberg. Gegen diesen Mann wird jetzt ermittelt.