Schläge bei Geburtstagsfeier verteilt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Eine Geburtstagsfeier endete am Sonntagmorgen an der Neuruppiner Seepromenade handgreiflich. Zwei 21-Jährige wollten gegen 4 Uhr in eine Gaststätte vor Ort, weil diese offensichtlich noch geöffnet war. Was sie nicht wussten: Dort fand eine private Feier statt. Daher wurden den Beiden der Zutritt verwehrt. Als sie daraufhin anfingen zu diskutieren, kam plötzlich ein 27-Jähriger aus dem Lokal. Er gab einem Mann eine Kopfnuss und schlug dem anderen mit der Faust ins Gesicht.

Die 21-Jährigen liefen daraufhin in Richtung Fischbänkenstraße davon. Der 27-Jährige folgte ihnen. Weitere Auseinandersetzungen konnten durch Polizisten, die derweil eingetroffen waren, verhindert werden. Für die 21-Jährigen musste wegen ihrer Gesichtsverletzungen ein Rettungswagen bestellt werden, der sie ins Krankenhaus brachte.

Ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab, dass er 1,85 Promille hatte. Er gab an, seinen Geburtstag nachgefeiert zu haben und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.