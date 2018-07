Abarth ist wieder angesagt

Wolfgang Brekeller

Frankfurt (Oder) (MOZ) Carlo Abarth (1908 bis 1979) gehört zu den unvergesslichen Legenden des Motorsports. Der österreichische Rennfahrer und Unternehmer, der eigentlich Karl hieß, hatte 1949 in Bologna zusammen mit dem Industriellen Armando Scagliarini eine Art Tuningfirma gegründet, die in den 1950er- und 1960er-Jahren beinahe alle Autotypen, die damals auf dem italienischen Markt waren, renntauglich gemacht hat. Die Flitzer mit dem schwarzen Skorpion auf gelbrotem Grund (Abarths Sternzeichen) fuhren bis 1971 Jahr für Jahr bis zu 600 Renn- und Klassensiege ein. Dann übernahm Fiat die seit 1958 in Turin ansässige PS-Schmiede, nutzte deren Potenzial für sein Rennsportengagement mit Boliden wie dem 131 Abarth Rallye, der Walter Röhrl 1980 erstmals zum Fahrerweltmeister verhalf. Danach wurde es leider ziemlich still um die Marke Abarth.

Bis 2008, als Fiat (heute Fiat Chrysler Automobiles) ein Comeback des Skorpions startete. Nicht zufällig mit leistungsstarken Versionen des Fiat 500 - klein und giftig wie die Spinnentiere mit erhobenem Stachel. Schließlich hatte es der 1957 eingeführte Urahn des erfolgreichen Retro-Minis schon Carlo Abarth angetan. Die anspruchslose „Knutschkugel“ war für ihn das ideale Tuningobjekt, um Motorsport für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich zu machten. Abarth kitzelte aus dem Zweizylinder im Heck statt serienmäßiger 13,5 bis zu 23 PS heraus und erzielte 1958 mit dem Fiat 500 Abarth einen neuen Rekord in siebentägiger Dauerfahrt. Diese Glanzleistung führte zur offiziellen Zusammenarbeit mit Fiat.

Zehn Jahre nach dem Neustart der italienischen Performance-Marke kann sich die Bilanz sehen lassen. Von 2008 bis 2018 hat sich der Abarth-Absatz allein in Deutschland beinahe vervierfacht – von knapp unter 1000 auf rund 3800 Einheiten. Mehr als zwei Drittel davon sind die scharf gemachten 500er-Versionen, die sowohl als Limousine als auch als Cabrio verfügbar sind. Der Rest entfällt auf die Ende 2016 eingeführten und von MOZ bereits vorgestellten Abarth 124 Spider/Turismo und 124 GT.

Das Angebot der Rennsemmeln auf Basis des 3,66 Meter kurzen 500er umfasst den Abarth 595 in vier Ausstattungslinien und vier Leistungsstufen des 1,4-Liter-Turbobenziners (145 bis 180 PS). Dazu gesellen sich zwei exklusive Sondermodelle: Abarth 695 Rivale, der in Zusammenarbeit mit der renommierten italienischen Yachtwerft Riva entstand und unter anderem mit Mahagoni-Applikationen auf dem Armaturenbrett aufwartet, und der Abarth 694 Yamaha, der im Design und in der Ausstattung Anleihe beim Motorrad-Rennsport nimmt.

Bereits die gut ausgestattete Basisversion des Einstiegsmodells Abarth 595 (Limousine ab 18.490 Euro; Cabrio ab 21.090 Euro) lässt es an sportlichen Accessoires nicht fehlen und geht ab wie Schmitz Katze. 145 Turbo-PS katapultieren den Dreitürer in 7,8 Sekunden bis auf Tempo 100 und mit sattem Motorsound aus dem Sportauspuff weiter bis zur Höchstmarke von 210 km/h. Normverbrauch: 6,0 Liter Super Plus. Wolfgang Brekeller