Rentnerin nach Sturz gestorben

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Fünf Tag nach einem Sturz ist eine 81-jährige Frau in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Die Rentnerin ist am Montag vor einer Woche auf dem Rücken liegend an der Ecke Kanalstraße/Luisenstraße gefunden worden. Sie konnte sich nicht mehr an den Hergang erinnern und kam ins Krankenhaus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können und Beobachtungen gemacht haben. Immer noch ist unklar, ob die Frau mit dem Rad gefahren ist oder sie es geschoben hatte und wie es zu dem Sturz kam. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen der Polizei nicht vor. Zeugen können sich unter der Nummer 03301 8510 melden.