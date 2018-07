Erstes Neptunfest seit 48 Jahren erfolgreich

Wiebke Wollek

Kremmen Ein Gemisch aus Tomaten-, Rote Beete- und Sauerkrautsaft, Brause sowie Kakaopulver zu trinken, könnte man als Mutprobe bezeichnen. Die neunjährige Mariella lässt diesen Teil der Taufzeremonie auf dem Neptunfest in Kremmen am Sonntag jedoch tapfer über sich ergehen.

Schließlich möchte sie in Neptuns Reich aufgenommen werden. Die zum Gefolge des Wassergotts gehörigen Häscher müssen den Täufling weder einfangen noch festhalten, wie es in Traditionen zum klassischen Neptunfest überliefert ist. Nach einem kurzen Bad im Kremmener See ist es vollbracht, und Mariella bekommt ihre Taufurkunde als zielstrebige unternehmungslustige Arielle. „Das Fest ist toll, ebenso wie die Badestelle“, sagt ihre Mutter Janine Andrä aus Berlin.

Etwa 400 Besucher hat Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) bei der Veranstaltung gezählt. Er freut sich über die positiven Resonanzen. „Wir haben hier mit einem kleinen Budget eine Menge geschafft“, sagt er. Das Neptunfest ist eines der diesjährigen Projekte aus dem Bürgerhaushalt. Mit der Finanzspritze von 2 000 Euro konnte das Spektakel realisiert werden. Den Rest der Kosten übernimmt der Ortsbeirat, der das Fest in Zusammenarbeit mit dem Jugendclub und dem Anglerverein organisiert hat. Die Seelodge hat die Gäste verpflegt.

Am Ende der Zeremonie wurde Jugendkoordinator Danny See von Neptun alias Stefan Schäfer getauft – zum gemütlichen kuschligen Seeigel. Das respekteinflößende Wesen sorgte bei den vielen badenden Kindern erst für Erstaunen, das sich aber schnell in Kichern auflöste. Schließlich ist die Figur aus der römischen Mythologie, welche teilweise dem griechischen Wassergott Poseidon entspricht, eher der älteren Generation bekannt, denn Neptunfeste wurden vorwiegend zu DDR-Zeiten im Kinderferienlager am See oder an der Ostsee gefeiert.

Auch in Kremmen gab es einst ein Neptunfest, des letzte vor angeblich 48 Jahren. Mit einer genauen Jahreszahl kann niemand aufwarten. Am Kremmener See haben vor 50 Jahren jeden Sommer Ferienspiele stattgefunden, bei denen das Neptunfest ein Höhepunkte gewesen sein soll, so Koop. Hingucker waren am Sonntag nicht nur der Wassergott, sondern auch die elf kreativ verzierten Boote, die zu Beginn übers Wasser fuhren. Lisa Sommer vom Anglerverein winkte der jubelnden Menge auf der Seebrücke als türkis schillernde Nixe vom Boot aus zu.