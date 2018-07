Faldo-Series startet heute

Sarah Gorski

Bad Saarow (MOZ) Die Faldo Series Germany Championship macht zum neunten Mal im A-ROSA Scharmützelsee Station. Von heute bis Donnerstag treten die besten Talente der internationalen Golf-Szene im Alter bis 21 Jahre auf dem herausfordernden Faldo Course Berlin in Bad Saarow an.

Auch in diesem Jahr geht es für die Teilnehmer neben der Finalqualifikation auch um Punkte für das World Amateur Golf Ranking (WAGR), da das Turnier wieder über 54 Löcher gespielt wird. Gastgeber des Turniers sind das A-ROSA Scharmützelsee und der Sporting Club Berlin. Los geht es heute um 8 Uhr, die Siegerehrung findet am Donnerstag gegen 17:30 Uhr statt. Zuschauer sind an allen drei Turniertagen herzlich willkommen.

Der Ansporn aller Teilnehmer der Faldo Series Germany Championship ist groß, schließlich sind Major Champions wie Rory McIlroy und Yani Tseng auch durch Sir Nick Faldo an die Weltspitze gelangt. In fünf Alterskategorien treten die Nachwuchsgolfer an und kämpfen um den Sieg ihrer Gruppe. Haben sie das geschafft, sind sie für das Grand Final in Al Ain Equestrian, Shooting and Golf Club in Abu Dhabi qualifiziert, bei dem sie sowohl auf die internationalen Sieger und auf den Weltklasse-Golfer Sir Nick Faldo persönlich treffen.

Dort gilt es dann, sich einen Startplatz bei einem Profi-Turnier zu sichern. Hilfestellung und Anleitungen bekommen die Teilnehmer dort, aber auch schon in Bad Saarow von prominenter Seite: Keith Wood wird als langjähriger Personal Pro von Sir Nick Faldo zu Besuch sein und die Nachwuchsspieler coachen.

Zu den Favoriten des Turniers zählt Anton Albers aus dem Hamburger Land- und Golf-Club Hittfeld (Hcp. +2,0), der in diesem Jahr bereits zum vierten Mal bei den Faldo Series dabei und somit bestens mit dem Platz vertraut ist. Leicht wird er es allerdings nicht haben, denn insgesamt treten zwölf Plus-Handicapper sowie fünfzehn Spieler mit einer Vorgabe von besser als -1,0 an. 90 Spieler reisen aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Schottland nach Bad Saarow.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit Sir Nick Faldo nun schon zum neunten Mal Austragungsort der Faldo Series Germany Championship sind. Junge Golftalente haben die einzigartige Chance, sich zu messen und sich für das internationale Golf-Parkett zu qualifizieren“, freut sich Saskia Zieschank, Managerin Golf und Sport im A-ROSA Scharmützelsee. „Die Jugendlichen beeindrucken das A-ROSA-Team mit ihrer Spielfreude, ihrer hohen Motivation und ihrem außerordentlichen Fleiß. Das Turnier zählt jedes Jahr aufs Neue zu den Höhepunkten unserer Golfsaison“, ergänzt sie.

Verfolgt werden können die Spielergebnisse der Nachwuchstalente direkt ab Turnierstart stets aktuell mit dem Live-Scoring-Button auf www.a-rosa-golf.de. Die internationale Turnierserie wurde von Weltklasse-Golfer Sir Nick Faldo 1996 ins Leben gerufen. Ziel ist es, den Golfsport zu fördern und eine neue Generation von Talenten zu entwickeln. Inzwischen nehmen an den Faldo Series jährlich rund 7000 ambitionierte Junggolfer bei 40 Turnieren in 30 Ländern auf der ganzen Welt teil.

Auch Kinder aus der Region können sich bei Interesse auf einen Golf-Höhepunkt in den Ferien in Bad Saarow freuen: Dank des Engagements von FSK Feuerungsanlagen-Service-Kraftwerke haben sie am Mittwoch, ab 11 Uhr, die Möglichkeit, erste Abschläge zu üben. Begleitet und mit Tipps unterstützt werden sie dabei von Golf-Pro Keith Wood und Frank Schiemann, dem Leiter der A-ROSA Golfschule.

Anmeldung für den Golf-Schnupperkurs können telefonisch unter 033631-63300 oder per E-Mail unter golf@a-rosa.de vorgenommen werden.