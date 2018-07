Sammeltaxis sind Spielwiesen

Berlin (MOZ) Mit einem cleveren Geschäftsmodell versuchen gerade Firmen wie die VW-Tochter Moia, Deutschlands Straßen zu erobern. Das Konzept: Kunden können ein Sammeltaxi per App rufen, warten an einer virtuellen Haltestelle und werden mit anderen an ihr Ziel transportiert. Das kostet weniger als ein Taxi und ist bequemer als ein Bus. Am Ende besitzen vielleicht sogar immer weniger Menschen Autos? Doch so ideal diese Utopie klingt, ist sie nicht.

Natürlich geht es den Automobilkonzernen weiterhin darum, Fahrzeuge zu verkaufen. Mittels des Carpooling-Konzepts wollen sie sich lediglich ein Testfeld öffnen. Die Zukunft liegt im autonomen Fahren. Es ist daher gut möglich, dass Sammeltaxis bald nicht mehr von einem Menschen gefahren werden, sondern von einer Maschine. Digitale Sammeltaxis sind VW, Daimler und Co. willkommene Spielwiesen.

Deshalb ist essentiell, dass der Gesetzgeber reguliert und sicherstellt, dass die Unternehmen nicht ausschließlich die lukrativen Strecken abgreifen, sondern auch die Dörfer abdecken. Andernfalls tritt das ein, was viele Verkehrsexperten befürchten: Statt weniger Autos fahren immer mehr in den Städten und verstopfen die Straßen.