Erstes Fischsterben im Luch

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Ausgetrocknete Gräben oder Niedrigwasser, tote Fische und staubige Äcker: Die Hitze und der fehlende Wasserzulauf aus den Seen hat im Rhinluch dramatische Auswirkungen.

Aufgrund der Trockenheit war vor vier Wochen der Wasserzulauf vom Ruppiner See in Richtung Rhinluch gestoppt worden. Laut Holger Lettow, Geschäftsführer vom Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz, ist es damit gelungen, die derzeit niedrigen Pegel in den Seen zu stabilisieren. Größere Schiffe wie die Kronprinz Friedrich haben aber schon Probleme. Aufgrund ihrer Tauchtiefe von 1,20, beladen bis zu 1,50 Meter, kann das Schiff nicht mehr bis nach Boltenmühle fahren. Es wird auch nicht an der Alt Ruppiner Korsofahrt teilnehmen können, teilte Daniel Schmidt vom Tourismus-Service BürgerBahnhof GmbH mit.

Im Rhinluch wird die Wasserknappheit an vielen Stellen deutlich. Der Schwarze Graben zwischen Fehrbellin und Manker ist mittlerweile ausgetrocknet, wodurch sämtliche Fische verendet und in der Sonne stinkend verwest sind. Normalerweise ist das Wasser dort im Schnitt einen halben Meter tief. „Wir können dagegen nichts machen, so lange kein Wasser nachkommt“, so Helmut-René Philipp vom Wasser- und Bodenverband Rhin-Havelluch. Die Regenfälle vom Wochenende mit bis zu 16 Liter pro Quadratmeter im Verbandsgebiet haben laut Philipp keine Entspannung gebracht: „Bei einer Verdunstung von vier bis sechs Liter pro Tag und Quadratmeter, ist da schnell nichts mehr da.“

Das merken vor allem die Landwirte. „Alles ist ausgetrocknet. Der Moorboden baut sich immer mehr ab“, so Hellmuth Riestock, Geschäftsführer der Rhinmilch GmbH. Nicht nur die Bauern, auch die Natur würde extrem unter dem abgedrehten Zufluss leiden. 2017, als es Rekordniederschläge gab, habe man das Luch absaufen lassen, jetzt lasse man es vertrocknen, kritisiert der Landwirt. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, dass eine Wasserregulierung weder bei Hochwasser noch bei Trockenheit machbar sei.