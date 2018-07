Berlin (MOZ) Es ist wie eine Explosion: Das Rücktrittsschreiben des Fußballers Mesut Özil hat etwas ausgelöst in Deutschland, was mit Özil und dem Fußball gar nichts mehr zu tun hat. Wie es oft so ist: Ein Anlass reicht, und es bricht hervor, was lange brodelte. In diesem Fall die lang erduldeten, oft unterschwelligen Rassismus-Erfahrungen von Zuwanderern, Kindern von Migranten oder auch dunkelhäutigen Deutschen. Vor allem auf Twitter schrieben Zehntausende unter dem Hashtag #metwo, der für die zwei Identitäten von Zuwanderern steht, angelehnt an #metoo (ich auch), unter dem Frauen ihre Sexismus-Erfahrungen öffentlich machten. Es ist ein hoch emotionaler Ausbruch. In jedem Satz kommen die vielen kleinen Verletzungen zutage, die beinahe jeder mit sich herumschleppt, der anders aussieht als die Mehrheit.

Die Heftigkeit hat viele überrascht, manche auch empört. Einige der #metwo-Schreiber haben ihre Tweets wieder gelöscht, weil sie die bösartigen und offen rassistischen Kommentare nicht ertragen wollen. Die Frage, ob es Rassismus gibt in Deutschland, beantworten solche Reaktionen gleich selbst. Doch #metwo ist kein Vorwurf, kein Fingerzeigen. Hier sprechen Menschen, die längst in Deutschland angekommen sind, viele von ihnen hier geboren, Menschen, die fließend Deutsch sprechen, die ihren Berufen nachgehen, die ein unauffälliges Leben leben – mit dem einen Unterschied, dass ihr Äußeres oder ihr Name anders ist. Es ist ein Blick in eine Parallelwelt, die von außen kaum wahrnehmbar ist.

Natürlich sind es Einzelerfahrungen. Aber sie zeigen, dass es hier ein Problem gibt. Das ist gewachsen, seit die Flüchtlingsdebatte einem ungesunden Nationalismus den Boden bereitet hat. Den meisten Menschen ist das übrigens bewusst: Bei einer Umfrage gaben 56 Prozent der Befragten an, dass der Rassismus in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen habe.

In gewissem Sinn ist diese Debatte sogar ein gutes Zeichen. Denn Tatsache ist: Wir diskutieren auf hohem Niveau. In Deutschland geht es nicht um systematische Unterdrückung. Es geht um die vielen Unterschiede im Alltag, die Zuwanderern zeigen: So richtig gehört ihr nicht dazu. Und genau das fordern sie jetzt ein – dass sie dazugehören, ohne Wenn und Aber. Das kann doch so schwer nicht sein.