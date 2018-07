Der Mensch hinter dem Politiker

Noch ohne Sakko und Schlips: Daniel Kurth freut sich darauf, dass Amt des Barnimer Landrates anzutreten. Zuletzt saß er seit 2014 als direkt gewählter Landtagsabgeordneter für die SPD im Landtag. In den vier Jahren hat er 90 Reden im Plenum gehalten – so viele wie sonst niemand in seiner Fraktion. © Foto: Andreas Gora

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am Dienstag tritt Daniel Kurth sein Amt als Barnimer Landrat an. Der 44-Jährige freut sich auf die berufliche Herausforderung, die ihn noch vor allem mit Neugier erfüllt. Doch was treibt den Familienvater aus Eberswalde an?

Wenn Daniel Kurth so richtig entspannen will, greift er zum Spaten oder zur Heckenschere. Der designierte Landrat liebt die Gartenarbeit, wenn sie mit mechanischen Werkzeugen zu erledigen ist und mehr Einsatz als nur den Druck auf den Anschaltknopf eines Elektrogerätes verlangt. Auch beim Motorradfahren konnte er bis vor einigen Jahren noch wunderbar Stress abbauen. „Aber die Maschine habe ich aus Zeitgründen schon länger nicht mehr rausgeholt“, sagt Daniel Kurth, der sich vorgenommen hat, dies möglichst bald zu ändern. Ob ihm schwant, dass dieses Vorhaben zumindest in den kommenden Monaten ein frommer Wunsch bleiben dürfte? Viel Freizeit wird der Verwaltungsfachwirt mit unabgeschlossenem Jurastudium als oberster Dienstherr von 750 in der Kreisverwaltung Barnim Beschäftigten unter Garantie nicht haben. Müßiggang war ihm auch als direkt gewählter Landtagsabgeordneter fremd, der seit 2014 ständig zwischen Potsdam und seinem Wahlkreis gependelt ist. Und auch davor, als für den Katastrophenschutz zuständiger Mitarbeiter der Kreisverwaltung, hatte er immer mehr als ausreichend zu tun. Und selbst nach Feierabend nicht einmal die Gelegenheit, Langeweile zu verspüren.

Bereits seit 2001 engagiert sich Daniel Kurth beim Technischen Hilfswerk. Dieses Ehrenamt will er auch als Landrat weiter ausüben. „Allerdings werde ich mich mit Vertretern aller im Barnim agierenden Hilfsorganisationen zusammensetzen, um mit ihnen zu besprechen, dass das THW im Kreisgebiet keine Sonderstellung eingeräumt bekommt, nur weil ich ich da mitwirke“, sagt der Eberswalder. Ihm sei es wichtig, den Stellenwert der ehrenamtlichen Betätigung nicht nur in Sonntagsreden hervorheben, sondern durch eigenes Tun zu demonstrieren.

Seit 2010 steht Daniel Kurth überdies dem Unterbezirk der Barnimer SPD vor. Doch dieses Ehrenamt wird er wohl nicht mehr lange innehaben. „Das würde sich auf Dauer nicht mit meinem Anspruch vertragen, als Landrat überparteilich zu agieren“, betont er. Allerdings ist der Eberswalder, der seine ersten politischen Erfahrungen bei den Grünen gesammelt hat, zu pflichtbewusst, um einfach seinen Rücktritt einzureichen. Es stünden noch Gespräche in den zuständigen Gremien aus.

Die Frage, wie es ihm gelungen ist, sein Landtagsmandat und seine ehrenamtlichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, hört und beantwortet Daniel Kurth nicht gern. „Da geht es einem Pendler, der für den Job täglich nach Berlin fahren muss und dennoch am Abend und an den Wochenenden bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst schiebt, ja auch nicht anders“, betont er.

Der Mensch Daniel Kurth schöpft Kraft aus der Familie. Zu seinem Vater und seiner Mutter, die geschieden sind, hält er engen Kontakt. Der Papa war Lehrer an der Medizinischen Fachhochschule, seine Mama hat in einem Institut gearbeitet, bevor sie freie Journalistin, Autorin und Sängerin wurde. Sie, Hannelore Gilsenbach, dürfte zumindest in der Kulturszene noch immer bekannter sein als ihr Sohn, der sich anschickt, die Nachfolge des Dauer-Landrates Bodo Ihre anzutreten, der 28 Jahre lang die Geschicke im Barnim mitbestimmte. Die Frau von Daniel Kurth arbeitet als Musiktherapeutin in Berlin, seine zwölf Jahre alte Tochter und sein zehn Jahre alter Sohn gehen in Eberswalde zur Schule. „Ich versuche, Privates und Dienstliches strikt zu trennen. Deshalb werde ich meine Kinder auch nicht um jeden Preis in die Öffentlichkeit zehren. Aber ich habe auch nicht vor, sie abzuschotten. Dafür ist Eberswalde, ist der Barnim zu klein“, urteilt Daniel Kurth.

Der designierte Landrat hofft, dass sein Umfeld nach wie vor so mit ihm umgehen wird, wie er es als Landtagsabgeordneter gewohnt war. Ein guter Freund habe ihn diesbezüglich gerade nachdenklich gestimmt. „Der hat zu mir gesagt: Jetzt, wo Du Landrat wirst, kann ich Dich doch nicht mehr zum Geburtstag einladen. Aber wenn Du trotzdem kommen willst, freue ich mich“, sagt Daniel Kurth.

Die vergangenen Tage hat der Landrat in spe noch einmal mit der Familie Urlaub gemacht. „Wir waren an der Ostsee, an der Müritz und in Wien“, berichtet der Eberswalder. Auf die nächste Verschnaufpause wird er wohl ein wenig warten müssen. Vielleicht schafft es der neue Landrat ja, irgendwann wenigstens auf dem Motorrad in den späten Feierabend zu düsen.