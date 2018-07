Nicht überall reicht das Geld

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mindestens 360 Kinder sind in Eisenhüttenstadt sowie den umliegenden Ämtern Neuzelle, Brieskow-Finkenheerd und Schlaubetal in Kürze offiziell Vorschulkinder. Für das letzte Jahr in der Kita müssen die Eltern ab August keine Kita-Gebühr mehr zahlen.

In Eisenhüttenstadt hatten die Eltern von etwa 170 Kindern bereits vor wenigen Wochen einen Brief aus dem Rathaus im Briefkasten, unterschrieben von Bürgermeister Frank Balzer persönlich. Es handelte sich um einen etwas anderen Gebührenbescheid. Statt der Mitteilung über die demnächst zu zahlende monatliche Kita-Gebühr wurde darüber informiert, dass eben ab August keine Elternbeiträge mehr fällig werden. Der Grund? Der brandenburgische Landtag hatte jüngst das Gesetz zum Einstieg in die beitragsfreie Kita beschlossen. Es sieht vor, dass Eltern von August an zunächst für das letzte Kita-Jahr kein Geld mehr bezahlen müssen – egal ob sich die Kindertagesstätte in kommunaler oder in freier Trägerschaft befindet. Davon sollen landesweit zunächst rund 25 000 Kinder profitieren. Mindestens 360 davon leben in Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern.

In der Stahlstadt gelten rund 170 Jungen und Mädchen als Vorschulkinder. „Aus unserer Sicht ist das ein erster guter Schritt für die Kinder auf dem Weg in eine gute und zukunftsfähige Betreuung“, ließ Bürgermeister Frank Balzer (SPD) mitteilen.

Als Ausgleich für den Verzicht auf Elternbeiträge, der natürlich auch ein Loch in die Haushaltskassen der Kommunen reißt, ist seitens des Landes eine Entschädigung vorgesehen, denn die Kosten für Personal und Betreuung bleiben schließlich bestehen. Zunächst war von 115 Euro pro Kind und Monat die Rede, dann wurde der Betrag in Potsdam auf 125 Euro aufgestockt. Das Land stellt dafür nach Angaben des Bildungsministeriums rund 46 Millionen Euro bereit. Während mehrere Träger die Pläne der rot-roten Landesregierung bereits scharf kritisierten, bleibt man in Eisenhüttenstadt gelassen. „Wir sehen diese Entwicklung sehr positiv“, betonte Bürgermeister Frank Balzer bereits vor Monaten. Mit der Summe kommt man in der Stahlstadt hin.

Auch aus dem Amt Neuzelle hieß es am Montag: „Wir machen keinen Verlust. Die Kosten werden gedeckelt.“ In den vier kommunalen Kitas wird es etwa 30 Vorschulkinder geben. Was fehlt, ist die Anzahl der Jungen und Mädchen in der katholischen Kita.

Anders klingt das aus dem Amt Schlaubetal, wo es sechs Kindertagesstätten gibt. „Das Amt Schlaubetal wird beim kostenfreien letzten Kita-Jahr pro Kind etwa 20 Euro Differenz gegenüber dem Land geltend machen müssen“, teilte Amtsdirektor Matthias Vogel mit. Bei 100 betreffenden Kindern seien das monatlich zirka 2000 Euro. „Die Pauschale des Landes reicht nicht aus“, betonte Vogel.

Vom Amt Brieskow-Finkenheerd steht eine Stellungnahme noch aus. Hier werden die Eltern von gut 60 Kindern, die in vier Kindertagesstätten auf die Schule vorbereitet werden, keine monatlichen Elternbeiträge mehr zahlen. Bei vielen in Eisenhüttenstadt und Umgebung ist das ein dreistelliger Betrag.