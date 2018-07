Woidke steht hinter Golze

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Mit einem sommerlichen Thema – dem Besuch eines Segelclubs in Potsdam – übernahm Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag wieder die Amtsgeschäfte. Das freundliche Ambiente oder die Erfolge in der Sportförderung konnten jedoch nicht von den politischen Gewitterwolken über der Landesregierung ablenken.

Der Segelverein „Potsdamer Adler“ hat alles, was ein Politikerherz begeistern kann: Sportliche Erfolge ohne Ende, eine stabile Mitgliederzahl und ein Sommerprogramm, mit dem Dutzende Schüler für geringe Beiträge in den Ferien an den komplizierten Sport herangeführt werden können.

Für 20 000 Euro wurde gerade das Vereinshaus saniert, 15 000 Euro davon stammen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm, das die rot-rote Landesregierung in dieser Legislaturperiode ins Leben gerufen hatte. Grund genug, dass sich hier Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) mit einem Besuch aus dem Sommerurlaub zurückmeldet. Und er brachte auch gleich Finanzminister Christian Görke (Linke) mit, um so die Harmonie in der rot-roten Koalition zu demonstrieren.

Die war zuletzt arg strapaziert worden. Zunächst stritten sich Görke und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) öffentlich um den Entwurf eines neuen Polizeigesetzes. Der Chef der Polizei will deren Befugnisse in der Kriminalitätsbekämpfung erheblich ausweiten, die Linken treten dagegen als die Bewahrer der Bürgerrechte auf und widersetzen sich allen Gesetzesverschärfungen. Ende August soll ein Kompromiss ausgehandelt werden – wie das gelingen soll, scheint zurzeit noch völlig offen.

Die dunkelsten Gewitterwolken haben sich in den vergangenen zwei Wochen jedoch über Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) zusammengebraut. Der Skandal um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten und das Versagen der Kontrollbehörden haben deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. In der vergangenen Woche schien es für einen Moment lang so, als ob Woidke mit einer Presseerklärung, in der er Aufklärung von Golze einforderte, auf Abstand gehen würde.

Im Garten des Segelvereins war ein ganz anderer Tenor zu vernehmen. Woidke würdigte, dass Diana Golze jüngst wichtige Entscheidungen getroffen hätte. Es seien noch nicht die letzten Konsequenzen gewesen, sagte er vieldeutig und nährte damit Spekulationen über mögliche Entlassungen in Golzes Verantwortungsbereich.

„Ich gehe davon aus, dass sie alle Fragen beantworten wird“, sagte Woidke. Dazu sei aber noch eine gewisse Zeit erforderlich. Die Gesundheitsministerin habe dabei sein Vertrauen, unterstrich der Regierungschef. Woidke verwies auf die kriminellen Machenschaften im Medikamentenhandel, der die Anzeichen organisierter Kriminalität trage. Er regte an, dass über die Medikamentenkontrolle in Deutschland generell neu nachgedacht werden müsse, eventuell sei sie in einer einheitlichen Bundesbehörde besser aufgehoben, so Woidke.