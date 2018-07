„Morre“: Fußball ist Nebensache

Stefan Zwahr

Sachsenhausen. Philipp „Morre“ Morsch hat sich einen Namen gemacht. Über Jahre kickte er auf Landesebene, schoss für Sachsenhausen (Brandenburgliga), Oranienburg (Landesliga) und Borgsdorf (Landesliga und -klasse) viele Tore. Die Qualität sei noch vorhanden, sagt der 31-Jährige über sich. „Ich nehme es aber nicht mehr so ernst.“

Daher gehe es künftig ausschließlich darum, ein bisschen Spaß zu haben. „Ich will einfach ein bisschen Fußball spielen, wenn ich die Zeit dafür habe.“ Genau das sei zuletzt das Problem gewesen. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen (Bereich Medizintechnik) könne er nicht trainieren. „Fußball ist zur Nebensache geworden. Das hat sich mit der Zeit so eingeschlichen.“ Schlimm sei das nicht. „Ich habe tolle Sachen erlebt. Daher sehe ich mich auch nicht in der Situation, mir großartige Ziele für die Zukunft setzen zu müssen. Ich stelle auch keine Ansprüche.“ Ambitionen, sich in der Kreisoberliga-Mannschaft zu etablieren, habe er nicht. Das bestätigt Teammanager Stephan Lange, der am Sonntag die Verpflichtung von Morsch verkündet hatte. „,Morre’ wird für die dritte Mannschaft spielen. Bei Bedarf steht er als Notnagel für die Zweite zur Verfügung.“

In der vergangenen Saison hatte der Stürmer für den späteren Meister FSV Forst Borgsdorf in der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Oberhavel/Barnim zwölf Tore in 16 Spielen erzielt. „In Borgsdorf wollte ich nicht bleiben. Alternativlos war der Wechsel nach Sachsenhausen aber nicht.“ So habe es Anfragen von anderen Vereinen gegeben, „die auf meine Dienste zurückgreifen wollten“. Und auch ein Engagement in der Hauptstadt wäre möglich gewesen. „Ich wohne in Berlin und könnte da bald bei den Senioren Ü 32 spielen.“

Morsch freut sich auf seine neue sportliche Heimat – die so neu nicht ist. Vor sieben Jahren hatte er den TuS verlassen. „Seither gab es immer gute Beziehungen. Nun kommst du zurück und hast einen Stamm an Leuten von früher, der immer noch da ist.“ Betreuer Erhard Bremer zum Beispiel. „Das sind Leute, die zaubern dir allein durch ihre Anwesenheit ein Lächeln aufs Gesicht.“ Der Verein habe sich aber weiterentwickelt. „Der zweite Platz ist viel besser, der Kunstrasen auch. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich denke, dass ich dem TuS nun was zurückgeben kann.“