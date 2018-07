Regionalbahn fällt erneut vier Wochen aus

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr ist der Zugverkehr der Regionalbahn-Linie 5 zwischen Oranienburg und Berlin-Gesundbrunnen unterbrochen.

Bis zum 29. August, bedeutet das wieder für alle Reisenden und Pendler, auf die S-Bahn der Linie 1 auszuweichen. Das führt unweigerlich zu längeren Fahrzeiten, die einzuplanen sind. Ursache sind die Bauarbeiten am Karower Kreuz. Reisende sollten die veränderte Linienführung in Berlin sowie veränderte Fahrzeiten beachten, da es zu Zugausfällen beziehungsweise Umleitungen kommt.

So fallen die Züge der Verbindung Stralsund-Wünsdorf-Waldstadt/Elsterwerda zwischen Oranienburg und Berlin-Gesundbrunnen/Berlin Hauptbahnhof aus. Die Züge der Verbindung Rostock-Elsterwerda werden in Berlin geteilt. Die Züge aus und in Richtung Norden enden beziehungsweise beginnen in Berlin-Südkreuz. Zudem werden die Züge aus und in Richtung Norden umgeleitet und halten in Berlin-Gesundbrunnen.