Lebloser Mann: Ermittler ziehen auch Unfall in Betracht

dpa

Berlin (dpa) Im Fall des leblos auf einer Parkbank gefundenen Mannes dauern die Ermittlungen einer Berliner Mordkommission an.

Dabei zögen die Beamten die Möglichkeit in Betracht, dass der 63-Jährige sich auch bei einem Unfall verletzt haben könnte, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zunächst hatte es geheißen, dass die Umstände des Fundes und die Verletzungen des Mannes auf ein Tötungsdelikt hindeuteten.

Der 63-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag verletzt und leblos auf einer Parkbank am Fürstenplatz in Westend gelegen. Eine Passantin alarmierte den Notarzt. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er auf dem Weg ins Krankenhaus. Welche Art von Verletzungen der Mann erlitt, sagt die Polizei nicht. Das Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor. Der Mann wohnte laut Polizei in der Nähe und war vielen Menschen im Kiez bekannt.

Nach einem Bericht von „Berliner Kurier“ und „Berliner Zeitung“ soll der 63-Jährige stundenlang bei Hitze auf der Parkbank gelegen haben, bis jemand Hilfe holte. Dazu lagen bei der Polizei keine Informationen vor.

Auf der Parkbank erinnern eine Kerze, ein Blümchen und ein Schreiben an den Toten. „Geht bitte nicht achtlos vorbei. Schaut, hört, helft, ruft Hilfe!“, war auf einem Zettel eines anonymen Verfassers zu lesen. Geschrieben sind die Zeilen aus der Perspektive der Frau, die den Verletzten entdeckte („Noch lebte er, als ich ihn fand ...“). Darin wird auf die Umstände des Fundes und das Wegsehen in dem belebten Park hingewiesen. „Wie lange lag er dort bis Hilfe kam??? Niemand sah ihn?“ Ob das Schreiben tatsächlich von der Passantin stammt, ließ sich nicht überprüfen.