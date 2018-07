Reinigungsfirma kündigt Vertrag mit Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Stadt Velten hat seit Montag massive Probleme mit der Reinigung der städtischen Einrichtungen. Die FAM Hausmeister Dienste GmbH hat den Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt. Das bestätigten sowohl das Unternehmen als auch das Rathaus.

„Wir haben die Kündigung am Freitag zugestellt. Heute stellen wir die Schlüssel zur Verfügung“, bestätigte am Montag FAM-Geschäftsführer Fabian-Alexander May. Die Falkenseer Firma reinigt seit etwa fünf Jahren die städtischen Schulen und Kitas sowie die Ofen-Stadt-Halle, das Bürgerhaus und das Rathaus.

Der Streitpunkt, der die Kündigung ausgelöst hat, liegt im Finanziellen. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) bestätigte, dass FAM als Kündigungsgrund ausstehende Zahlungen der Stadtverwaltung angegeben habe. Allerdings widersprach sie Angaben, wonach diese sich auf 50 000 Euro summiert haben sollen. „Es geht um eine Summe im vierstelligen Bereich“, sagte sie. Die Stadt habe die vertraglich vereinbarten Zahlungen gekürzt, weil die festgeschriebenen Leistungen nicht erbracht worden seien. Schon im Herbst 2017, so berichtete Fachdienstleiter Gordon Mielke, habe es Gespräche mit der Firma gegeben. An den aus Sicht der Stadt damals angemahnten ungenügenden Leistungen habe sich in der Folge nichts geändert. „Es wurde schlecht gereinigt, und es waren in unterschiedlichen Einrichtungen immer wieder Nachreinigungen nötig“, sagte Mielke. Die Mängel hätten von schlecht gesäuberten Räumen über nicht gefegte Treppenhäuser bis hin zu nicht verwendeten Reinigungsmitteln gereicht. „Das Verhältnis war dadurch sehr belastet. Die Kündigung aber kommt für uns sehr überraschend“, so der Fachdienstleiter.

„Das alles ist sehr sehr unschön und ein großer Hammer“, beschrieb der FAM-Geschäftsführer die Situation. Näher wollte er sich zu den Details des Streits nicht äußern. Im Rathaus will man juristisch prüfen lassen, ob die Kündigung rechtens ist. Derweil wird in aller Eile nach Firmen gesucht, die kurzfristig einspringen können.