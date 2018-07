Unbekannte zerschlitzen Autoreifen

Ein Ausschnitt der Taten: In der Ferdinand- und Puschkinstraße waren am Montag noch zerstochene Reifen an verschiedenen Automodellen zu sehen. Ein dunkelgrauer VW Golf (r.) in der Ferdinandstraße hatte schon den Ersatzreifen montiert. © Foto: MOZ/Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurden die Reifen von 17 Autos in Altberesinchen und im Zentrum zerschnitten. Betroffene sind verärgert über die Tat. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

„Achtung Puschkinstrasse Kreuzung Markendorfer. Hier läuft ein bewaffneter junger Mann rum. Er zersticht Autoreifen“, lautete eine Warnung, die Sonntag um 2.35 Uhr in der Facebook-Gruppe „Stadtgeflüster“ gepostet wurde. Darunter etliche Kommentare von Frankfurtern, die dasselbe in anderen Straßen bemerkt haben: Görlitzer, Ferdinand- und Große Müllroser Straße. Die Polizei bestätigt am Montag außerdem Vorfälle in der Leipziger Straße und im Damaschkeweg: Reifen an 17 Autos wurden im Bereich Altberesinchen/Winzerviertel zwischen 2 und 3 Uhr beschädigt.

Zwei Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz „Haus am Teich“ hängten um halb drei gerade Wäsche auf, als sie einen Mann bemerkten, der von Auto zu Auto ging. Sie hörten einen Knall, dann ein Zischen. „Wir hätten ihn nicht weiter machen lassen können“, sagt eine der Frauen, die ihren Namen aus Angst vor dem Täter nicht nennen will. Also hätten sie in seine Richtung gebrüllt, der Mann sei davongerannt. Eine halbe Stunde später sei die Polizei gekommen. Die Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz beschreiben den Täter als groß, mit dunklen Haaren und dunkler Hose, die einen weißen Streifen am unteren Rand hatte.

Daran, dass er oberkörperfrei war, können sie sich genauso erinnern wie eine Anwohnerin aus einem gegenüberliegenden Wohnblock. In ihrer Erinnerung trägt er jedoch eine helle Hose. „Ich habe schlecht geschlafen“, erzählt sie. Deshalb habe sie sofort den Knall gehört, dann sah sie den jungen Mann Richtung Damaschkeweg weglaufen. Den blauen VW des Nachbarn mit polnischem Kennzeichen hatte es da schon erwischt, ihr Mann Harry Lenz schaute nach seinem Mitsubishi – alles schien in Ordnung. Doch Sonntagmorgen entdeckte er ebenfalls einen kaputten Reifen auf der Beifahrerseite.

„Idiot“, kommentiert seine Frau. „Wie kann man so etwas machen?“ Harry Lenz nahm sich Montag frei, um alles zu klären. Sein Auto ist zu diesem Zeitpunkt schon in der Werkstatt. Schlimm sieht es noch in der Ferdinandstraße aus: ein Volvo Geländewagen, ein alter Opel Corsa, ein silberfarbener Mazda, ein blauer Dacia mit kaputten Reifen, ein VW mit Ersatzrad.

„In dem Umfang gab es so etwas in letzter Zeit nicht“, sagt Astrid Reinecke von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Die Kriminalisten seien nun dabei, herauszufinden, womit die Reifen beschädigt wurden. Wer an seinem Auto einen aufgeschlitzten Reifen entdeckt, solle das unbedingt anzeigen. Außerdem bittet die Polizei um Mithilfe: Sie spricht von zwei Tätern. Einer sei etwa 20 Jahre alt, war mit dunklem Pullover und Jeans bekleidet. Der andere, oberkörperfreie, sei zwischen 15 und 25 Jahre alt, mit heller Hose. Wer Hinweise geben kann – etwa ob sie in einem Auto unterwegs waren oder in einem Haus verschwunden sind – wird gebeten, sich unter Telefon 03361 6580 zu melden.