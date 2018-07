Container schweben über die Gartenstraße

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Im vorderen Teil der Gartenstraße ist diese Woche praktisch kein Durchkommen: Ein Lkw nach dem anderen steht an, um die Container aufzuladen, die dem Carl-Bechstein-Gymnasium mehr als zwei Jahre als provisorische Unterrichtsstätte gedient haben. Seit Montag werden sie abgebaut.

Um sechs Uhr hat sich der 130-Tonnen-Autokran aufgebaut, um sieben Uhr wurde der erste der 100 Container auf einen Sattelauflieger gehievt. Das ist Millimeterarbeit, vor allem in der Schlussphase. Der Kranführer folgt den Anweisungen, die Monteur Steffen Seidel per Funksprechgerät erteilt: zwei Zentimeter nach links, noch einmal anheben, absetzen. Zugleich drücken und schieben Seidel und sein Kollege André Schöber an den Containern, die zwischen 2,8 und 3,7 Tonnen wiegen, um sie exakt an die richtige Stelle zu bugsieren. Ein aufragender Zapfen auf dem Auflieger hat als Gegenstück eine Aussparung in dem Fertigteil-Bauwerk; das Ganze nennt sich Containerschnellverschluss und enthält einen Riegel, der sicherstellt, dass nichts wackelt.

Die Container haben eine weite Reise vor sich: Sie kommen ins Lager der Liefer-Firma nach Frankfurt/Main. „Dort werden sie, wo nötig, repariert, dann kommen sie zum nächsten Einsatzort“, erläutert Uwe Wöckel, der Projektleiter der Firma.

Etwas schwieriger als bei einem einfachen Container ist der Abtransport der Treppenhäuser. Sie sind mit drei Metern etwas breiter und überragen die Lkw-Ladefläche seitlich. Damit da nichts ins Rutschen gerät, zieht André Schöber mehrere etwa zehn Zentimeter breite Zurrgurte quer über die Ladefläche. Bis Freitag, so Uwe Wöckel, sollen sämtliche Container weg sein; rund 50 Fuhren sind dafür erforderlich. Im Vorfeld sind die Container von der Strom- und Wasserversorgung getrennt worden.

Derweil wird auch der Neubau des Gymnasiums schon bezogen, die Räume werden möbliert. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Carmen Diener, die Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement in der Beeskower Kreisverwaltung. Sie hat die Großbaustelle des Landkreiseses Oder-Spree in den vergangenen Jahren mit fast 50 Gewerken betreut und ist jetzt froh darüber, dass das große Ziel erreicht wird: Inbetriebnahme des Neubaus mit dem Schuljahresbeginn. Allerdings werde sich die Fertigstellung der Außenanlagen noch bis Oktober hinziehen, sagt sie. Unter anderem sollen noch Basketball-Körbe aufgestellt werden.