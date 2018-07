Abkühlung und Badespaß im Straussee

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Hochsaison im Freibad: Mitten in den Sommerferien steht das Thermometer wochenlang über 30 Grad. Hunderte Besucher pilgern täglich in die historische Badeanstalt von Strausberg. Dennoch ist sie nicht überfüllt. Nur der Straussee könnte etwas voller sein.

Donnerstags und freitags beginnt der Anstieg hin zum Wochenende. Da sind es schon mal um die 570 Besucher im denkmalgeschützten Freibad am Strausseestrand. Dabei hat noch jeder Platz zum Bewegen und Ausbreiten, und sogar im Wasser prallt man nicht dauernd auf die Nachbarn. Im Tower des Freibades, von dem aus Antje Kostal das Gewimmel im Blick hat, herrschen gerade 29 Grad, noch vier Zehntel mehr sind es draußen.

Eine junge Frau meldet sich drin, ihr schwinden in der Hitze die Sinne, eine Kreislaufschwäche. Antje Kostal ist Ersthelferin. Sie durchfeuchtet ein Handtuch mit kaltem Wasser, legt es der Frau um den Nacken, spricht beruhigend mit ihr. Servicekraft Birgit Grieger kümmert sich neben dem Kassenraum um die Patientin, während Antje Kostal den Blick wieder zum Sprungturm streifen lässt, wo halbwüchsige Jungs sich an der Leiter drängeln.

„Wir finden das super hier“, sagen Jennifer Schröder und Oliver Behnisch wie aus einem Mund. Das Preis-Leistungs-Verhältnis habe sie überzeugt, als sie in der Region nach einer günstigen Bademöglichkeit suchten, erzählen die beiden aus Fredersdorf-Vogelsdorf. „Ich habe so mit vier, fünf Euro gerechnet, da hörte ich zwei Euro“, begründet Jennifer, warum sie gar nicht gezögert hätten. „Ich war mindestens zwanzig Jahre nicht hier im Strausberger Freibad, das ist ja richtig schön hier“, sagt Oliver. Und dass es einen Fünf-Meter-Turm gibt, sei für ihn auch ein Grund, hierher zu fahren.

Leider gibt es aber kein Ein-Meter-Brett mehr und auch keine Rutsche. Die sind ebenso wie die früher mittig auf dem Steg angeordnete Kinderrutsche dem gesunkenen Pegelstand zum Opfer gefallen. „Dadurch ist nun immerhin der Strand breiter geworden“, sagt Antje Kostal sarkastisch. Der Nichtschwimmerbereich aber ist erheblich eingeschränkt. Und der Steg musste selbstredend gesperrt werden. Wenn mehr Luft als Wasserhöhe unter ihm ist, ist die Unfallgefahr zu groß. Hatte sie vor vier Jahren noch regelmäßig 135 Zentimeter Wasserhöhe gemessen, waren es jetzt nur noch ganze 77 Zentimeter.

Angerufen wird im Freibad täglich mehrmals, um Wetterauskünfte einzuholen. „Die Leute wollen sich scheinbar nicht hundertprozentig aufs Internet verlassen“, sagt Antje Kostal. Gerade wenn sie aus Berlin-Charlottenburg oder Steglitz anreisen, wollen sie kein großes Risiko eingehen. Die meisten Berliner Besucher kommen aber aus dem Anrainerbezirk Marzahn-Hellersdorf. Ähnliche Erfahrungen macht Ronny Thiel, der in diesem Jahr die 31 Ruderboote und drei Tretboote vermietet. Wenn das Wetter richtig schön ist und vor allem kein Wind gehe, dauere es in der Regel eineinhalb Stunden, dann wären die Leute da und wollten Boote ausleihen. Aber sobald es windig und bewölkt sei, sinke die Nachfrage. Es gibt Stunden an den Wochenenden oder jetzt in den Ferien, da sind alle Boote draußen auf dem See, aber die sind selten. „Als ich im April angefangen hatte, standen die Boote dreißig Zentimeter über den Steg hoch“, erzählt er, „heute liegen die Oberkanten zehn Zentimeter unter der Stegkante.“ Mitunter stehen früh um neun schon fünf Leute vor der Pforte. „Davon wollen dann mindestens drei ein Tretboot“, ist seine Erfahrung. „Aber man kann immer auf gut Glück kommen, meist sind so zwischen 20 und 24 Booten auf dem Wasser.“

Geöffnet 9 bis 20 Uhr (nach Wetterlage) Eintritt Erwachsene 2/Kinder bis 16 Jahre 1 Euro