Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Märkische Oderzeitung hat in der Vorwoche das Buch „Neuzelle – Einst und Jetzt“ herausgebracht. An diesem Donnerstag wird im historischen Strohhaus Neuzelle, das in dem Band auch in Bild und Text vorkommt, eine Buchpräsentation stattfinden. Los geht es um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Einst und Jetzt“ ist unter anderem in der Besucherinformation Neuzelle zu haben.