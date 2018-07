Regionales Handwerkercamp in Lebus

Heinz Kannenberg

(MOZ) Frankfurt. Ein regionales Handwerkercamp für Schüler aus Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Märkisch-Oderland der Klassenstufe 6 findet am 1. September in Lebus statt. Der erste Projekttag läuft von 9 bis 14 Uhr. Initiator des Pilotprojektes ist Sven van Dyk, Obermeister Maler & Lackiererinnung Oderland. „Es soll ein Projekt geschaffen werden, mit dem praxisorientiert Schüler das traditionelle Handwerk vermittelt wird“, beschreibt van Dyk das Ziel.

Es gehe um Fachkräfte von morgen. „Wir müssen die abholen, die sie dann brauchen. Wir sind auch morgen das Handwerk“, betont der Lebuser Malermeister seine Motivation, dieses Projekt mit jungen Leuten zu machen. Ziel soll es auch sein, Schüler und Eltern gleichermaßen und vor allem gemeinsam zu begeistern. Eltern seien immer noch der wichtigste Träger für die Kinder, wenn es um deren Zukunft und ihren Weg zur eigenen Erwerbstätigkeit geht. Dabei soll laut Sven van Dyk ein besonderer Fokus auf das Handwerk und Möglichkeiten der Jugendlichen gelegt werden. „Projektarbeit heißt hier, eine offene geplante Bildungsaktivität in einer lernenden generationsübergreifenden Gemeinschaft von Schülern und Erwachsenen“, betont van Dyk.

Die Idee, erklärt van Dyk, sei, dass in praktischen Beispielen die Schüler selbst anfassen, umsetzen und sich damit ein Stück in diesem Erlebnisbereich selbst verwirklichen sollen. Ein wichtiger Aspekt dieser in sich geschlossenen Initiative soll die Gruppenbildung von Schülern nach Gewerken im Handwerk sein. Durch die Gruppenarbeit sollen die alltäglichen Differenzen vergessen werden. Durch die gemeinsame Aufgabe in einem Gewerk würden Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft vermittelt, betont Malermeister Sven van Dyk.

Das regionale Handwerkercamp findet im Haus Mückenbusch in Lebus (Märkisch-Oderland) statt. Es ist seit vielen Jahren eine Begegnungsstätte für Generationen und Tradition. Dieses Objekt eignet sich hervorragend für Klassen und Jugendgruppen. Direkt am Oder-Neiße-Radweg liegt diese Herberge, zurückgezogen am Waldrand der Oberberge.

Bislang haben folgende Handwerker und Gewerke zugesagt: der Koch von der Gaststätte Oderblick Lebus, Bäcker, Maler & Lackierer von der Maler-innung Oderland, Heizung Sanitär / Familie Fritz, Elektro / Familie Lehmann, Elektro Büch, Imker, die Freiwillige Feuerwehr Lebus und die Johanniter Sanitäter. Weitere interessierte Partner können sich noch mit ihren Angeboten beteiligen, wirbt Sven van Dyk. Ein gutes Beispiel ist die Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr Lebus, die mit einem alten Feuerwehrfahrzeug dabei sein wird, kündigt van Dyk an.

Der Projekttag wird von der Stadt Lebus, dem Landkreis Oder-Spree und der Stadt Frankfurt unterstützt.