Lebenshilfe baut neu

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der Verein Lebenshilfe Oder-Spree errichtet neben der Kita „Sputnik“ in der Wladimir-Komarow-Straße ein Multifunktionsgebäude. Ab dieser Woche werden dafür die Fundamente gegossen. „Ziel ist, die Angebote der Lebenshilfe an einem Ort zu konzentrieren“, sagt Henning Brandner, geschäftsführender Vorstand. Die bisher in der Eisenbahnstraße ansässige Frühförder- und Beratungsstelle soll mit geplanter Fertigstellung Ende 2019 in einen zweistöckigen Neubau mit Übergang zu einem dreistöckigen Anbau ziehen. Dort, so Brandner, hätten ein Bewegungs- und Seminarräume sowie Büros der Leitung Platz. 3,1 Millionen Euro investiert der Verein.