Rundum gelungene Theaterpremiere

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Minutenlang anhaltender Beifall und Blumen krönten die Premiere des Stücks „Das Ziel ist im Weg“ am vergangenen Sonnabend im Theater Die Andere Welt Bühne. Rund 50 Schauspielinteressierte aus der Region bis hin nach Berlin füllten die rustikal gezimmerten Holzbänke im ehemaligen Wasserwerk der früheren Fernmeldezentrale in der Garzauer Straße. Sie erlebten eine kurzweilige und zeitgemäße Auseinandersetzung mit einem alten Text von Ernst Jünger, der sich mit der Pflicht zum Widerstand angesichts ein zum Terror tendierenden Regimes befasst.

Das Stück mutet streckenweise wie ein Trialog an, nicht nur die beiden Schauspielerinnen Melanie Seeland und Inés Burdow äußern ihre Standpunkte, sondern aus dem Off spricht Regisseur Matthias Merkle Postulate von Ernst Jünger. Beide Frauen sind ausgestiegen und im Wald gelandet und dennoch Widersacherinnen. Die Eine (Burdow) will sich ein Haus aus Steinen bauen, Zivilisation in ihr neues Leben retten, einschließlich gewohnter Ernährung. Die Andere (Seeland) ist die Alternative, die ihre Hütte aus Stroh und Lehm bauen will und nicht ganz konsequent vegan lebt.

In der Debatte kommt vieles Gegenwärtige zur Sprache, Flüchtlingspolitik wie Umweltschäden, und das spricht auch die Strausberger Besucher an. „Ich kenne die Standpunkte gut aus meiner Familie“, sagt Ruth Kalk aus Strausberg anschließend, „es ist mir sehr wichtig, dass wir so ein neues Kulturangebot hier haben.“

Weitere Vorstellungen am 4. und 11. August, 19.30 Uhr