Finower Königsjäger viel unterwegs

Mandy Barna

Eberswalde Der SV Stahl Finow hat wieder eine Schachgruppe. Die Delegiertenversammlung des Vereins hat bereits im April die Reaktivierung der vor etwa 25 Jahren eingeschlafenen Sektion Schach beschlossen. Voraus gegangen war ein Antrag der Eberswalderin Mandy Barna, die um Aufnahme der Barnimer Schachfreunde bat.

Vor der Wende hat sie selbst als Kind beim Vorgängerverein BSG Stahl Finow das Schach-ABC gelernt. Seit vielen Jahren bringt sie nun Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Orten im Barnim das königliche Spiel bei. Daher darf die Schachgruppe auch ihren bisherigen Namen beibehalten, die sich nun komplett Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow nennt.

In den letzten Jahren haben die Barnimer aus organisatorischen Gründen für einen Berliner Verein gespielt. Nun hat man sich aber doch für eine Anmeldung in einem Barnimer Verein entschieden. Neben Barna haben bereits 22 junge Schachspieler zwischen sechs und 20 Jahren einen Aufnahmeantrag beim SV Stahl Finow abgegeben. In den Sommerferien nehmen viele von ihnen erstmals unter neuer Flagge an diversen großen Turnieren teil. Acht Nachwuchsspieler nehmen am Czech-Open in Pardubice teil. Über 1000 Spieler aus der ganzen Welt sind für dieses internationale Turnier in Tschechien angemeldet. Vom 31. Juli bis 9. August starten die beiden elfjährigen Kay Hoffmann und Lorenz Beyer sogar für Deutschland bei der EU-Meisterschaft in Mureck in Österreich. Vom 10. bis 12. August nehmen dann noch vier Nachwuchsspieler am Briesener Open teil. Bei allen drei Turnieren wird Mandy Barna ihre Schützlinge begleiten und betreuen.(mba)