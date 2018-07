Aus zweispurig wird eingleisig

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Viele Monate vorher beschlossen, kommt in wenigen Wochen die nächste strukturelle Veränderung im uckermärkischen Fußball-Spielbetrieb zum Tragen: Die zweithöchste Kreisspielklasse der Männer, die Kreisliga, wird künftig nur noch mit einer Staffel und zwölf Mannschaften um Punkte kämpfen.

24 Teams, 264 Partien, 1411 Tore – das ist in aller Kürze die Saison 2017/18 in den zuletzt noch zwei Staffeln der Kreisliga. Schon bevor der erste Ball dieses zurückliegenden Spieljahres rollte, wussten alle Beteiligten: Rund die Hälfte aller Mannschaften wird letztlich als Absteiger dastehen. Am Ende nahmen sogar zwei Vertretungen noch freiwillig den Weg in die unterste Leistungsklasse.

Die Staffeln A und B zeigten zumindest in einem Punkt eine ziemlich ausgeglichene Bilanz: 5,2 (A) und 5,4 (B) betrug am Spieljahresende die durchschnittliche Torquote pro Partie. Während in der A-Staffel 690-mal Treffer bejubelt werden konnten, waren es in der B-Staffel, in welcher vornehmlich die westliche Uckermark vertreten war, 720 Tore. Drei Mannschaften schafften dreistellige Werte: B-Gruppen-Primus SV Lübbenow mit herausragenden 141 To-­ren (zwölf noch einmal am letzten Spieltag gegen SpG Parmen/Fürstwenwerder II) sowie aus der A-Staffel Meister LSV Zichow (124) und „Vize“ Einheit Grünow II (113). Die wenigsten Gegentreffer aller 24 Teams kassierten die Zichower mit 21, am meisten mussten die Schlussmänner des KSV Schönermark (120-mal) und des Tantower SV (103-mal) hinter sich greifen.

Der beste Torschütze der Kreisligen insgesamt kommt mit Nico Bastian nicht zufällig vom SV Lübbenow – er traf 47-mal, also im Schnitt öfter als zweimal pro Begegnung. In der A-Staffel lag Danny Tischow von Einheit Grünow II mit 40 Toren ganz vorn.

Deutliche Unterschiede offerieren die Bilanzen in der Fairplay-Wertung: Die Unparteiischen schickten in der A-Staffel 19 Akteure vorzeitig vom Feld (neunmal Gelb/Rot, zehnmal Rot), während 30 Spieler in der anderen Staffel das Ende der 90 Minuten nicht auf dem Platz erlebten (22 „Ampelkarten“, achtmal Rot). Fairplaysieger sind SpG Schönow/Passow sowie der SV Lübbenow. Insgesamt fünf Mannschaften schafften es, alle Partien vollzählig zu beenden.

In knapp vier Wochen geht es also in komplett veränderten Strukturen in die neue Saison: 14 Teams waren für die Kreisliga vorgesehen – da aber sowohl Einheit Grünow II als auch SpG Schönow/Passow freiwillig auf die Zugehörigkeit in dieser Spielklasse verzichteten, blieb genau ein Dutzend Mannschaften bestehen, die sich an 22 Spieltagen mit je sechs Partien gegenüberstehen werden. Nur vier Teams der ehemaligen A- sowie sechs Vertretungen der B-Staffel treten weiterhin in der Kreisliga an.

Es gibt zwei neue Namen in dieser zweithöchsten Kreisspielklasse: City Schwedt als Absteiger aus der Dähn-Liga sowie den Warnitzer SV – der war zwar in der Kreisklasse „nur“ Dritter, nahm aber nach dem Aufstiegsverzicht der besser platzierten Teams von Blau-Weiß Gartz II und KSV Gollmitz II das mögliche Aufstiegsrecht wahr.