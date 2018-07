Werner „Beinhart“ im Kunsthof

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonntag stellt sich mit Werner Lorant ein weiterer prominenter Fußballer im Fürstenberger Kunsthof vor. Durch diese von 11 bis 14 Uhr angesetzte Talkrunde führt erneut Kristin Lenk. Traditionell gibt es bei diesem Sommer-Talk Schwein am Spieß sowie Salat. Kunsthof-Betreiber Wolfram Philipp rechnet mit etwa 50 Gästen. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Werner Lorant ist den Fußball-Anhängern hauptsächlich in Erinnerung als harter Spieler (Werner „Beinhart“) und als erfolgreicher Trainer des TSV 1860 München. Der defensive Mittelfeldspieler und Verteidiger war mit vier verschiedenen Vereinen aus der Bundesliga abgestiegen. Mit Eintracht Frankfurt war der heute fast 70-Jährige UEFA-Cup-Sieger 1980.

Als Trainer hatte Lorant ab 1992 den TSV 1860 München aus der 3. Liga bis zum vierten Rang in der Bundesliga geführt. In der Qualifikation zur Champions-League war Lorant mit seinem Team an Leeds United gescheitert. Nachdem Lorant Saison für Saison große Teile der Mannschaft jeweils ausgetauscht hatte, rutschte er im Jahr 2001 mit dem Team auf den elften Rang ab und wurde zu Beginn der nächsten Saison entlassen. Danach trainierte der für seinen rauen Ton bekannte Trainer mit deutlich weniger Erfolg Mannschaften aus dem In- und Ausland, wobei es in Deutschland zu einem Engagement in der ersten Liga nicht mehr gekommen war. Im Gegensatz dazu betreute er noch Erstligisten in der Türkei, Südkorea, Zypern, Iran und in der Slowakei. Letzte Trainerstation in Deutschland war im Jahr 2015 der Bezirksligist TSV Waging. Nachdem Lorant mit diesem Team die Liga gehalten hatte, legte er sein Amt nieder. Im Jahr 2017 hatte Lorant den österreichischen Viertligisten Union Hallein geführt.

Derzeit lebt Lorant auf Mallorca, gibt aber in den Sommerferein noch auf einem Campingplatz in Waging am See Übungsstunden für Kinder. Die Eisenhüttenstädter hatten sich schon seit einigen Jahren um Lorant bemüht, jedoch unter anderem das Wagnis gescheut, ihn im Sommer für eine Veranstaltung fest zu verpflichten. Schließlich hätten die Veranstalter mit leeren Händen dagestanden, wenn Lorant plötzlich ein lukratives Trainerangebot erhalten hätte.

Außerhalb des Fußballplatzes war Lorant in Oliver Pochers Fußball-Castingshow aufgetreten und hatte an der Reality-TV-Show Die Alm von ProSieben teilgenommen. (hb)