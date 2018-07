Eine ganze Saison nicht verloren

Jörg Matthies

Zichow (MOZ) Ausgerechnet am Nachmittag jenes Tages, an dem der LSV Zichow seinen 70. Vereinsgeburtstag feierte, passierte es: Mit dem 2:2 in Klockow büßte der LSV Zichow am 21. April (19. Spieltag) seine allerersten Saisonpunkte ein. Bis dahin hatte man alle Begegnungen für sich entschieden und musste auch danach nur beim 3:3 im Nachholspiel beim „Vize“ Einheit Grünow II am 9. Mai noch ein weiteres Remis verkraften.

Bis zum Saisonschluss, als man die Casekower mit einer 1:5-Niederlage auf die Heimreise schickte, hielt die Serie: Der LSV blieb in allen 22 Saisonpartien ungeschlagen. Somit stand für das von Frank Muchow gecoachte Team auch frühzeitig die sportliche Qualifikation für den Aufstieg fest. Noch aber taten sich die Spieler schwer mit diesem Gedanken, ehe sie schließlich doch dem sportlich vernünftigen Schritt zustimmten.

Folglich ging es mehrere Wochen in der A-Staffel eigentlich vorrangig um jene Platzierungen, die für den Verbleib in der Kreisliga reichen würden. Aber auch hier bildete sich zwischen Platz 7 (Schönow/Passow) und 8 (Heinersdorf II) frühzeitig eine größere Kluft – dass sich die Spielgemeinschaft letztlich freiwillig in die Kreisklasse herabstufen lässt, wurde erst später entschieden. Und sogar die zweitplatzierten Grünower fühlten sich sportlich nicht mehr in der Lage, weiter in der Kreisliga anzutreten.

Erwähnenswert ist noch, dass dem VfB Preußen, der im Spieljahr 2017/18 insgesamt dreimal zweistellig den Kürzeren zog, am 13. Mai mit dem 1:0 gegen den VfL Vierraden II seinen einzigen Sieg feierte und dass der Kerkower SC sein Männer-Team nun komplett aus dem Spielbetrieb abgemeldet hat. (jm)