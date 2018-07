Anschluss-Kader im Test

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Mit dem dritten Platz beim Sparkassen-Cup in Wriezen hat der FC Eisenhüttenstadt seine Testspielserie auf die kommende Brandenburgliga-Saison begonnen. Seit zwei Wochen stehen die Fußballer im Training.

Nach den ersten beiden Trainingswochen mit überwiegend Grundlagenausdauer stand am Sonnabend mit dem Sparkassen-Cup in Wriezen die erste fußballerische Probe an. „Die Spieler sind in den ersten beiden Wochen viel gelaufen, unter anderem in der Schwimmhalle auch Aqua-Jogging. Primär sah ich dieses Turnier als Vorbereitung und Gelegenheit, auch Spieler der A-Junioren und der zweiten Männer auflaufen zu lassen“, erklärt Andreas Schmidt, Trainer des FC Eisenhüttenstadt.

Dabei war die Konkurrenz mit Brandenburgliga-Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf und dem SV Westerhausen aus der vergleichbaren Verbandsliga von Sachsen-Anhalt namhaft. Nach dem 0:2 gegen Westerhausen nach Elfmeterschießen spielten die Eisenhüttenstädter gegen Gastgeber Blau-Weiß Wriezen (Landesklasse) um Platz 3. Kilian Kape traf für die Gastgeber, Danny Grünberg erzielte für den Brandenburgligisten gleich zwei Treffer. Während Schmidt die Fähigkeiten seines Stürmers gut kennt, war er gespannt auf den Auftritt einiger A-Junioren sowie Akteure aus der Zweiten. So lobte er Innenverteidiger Sebastian Cierpinski ebenso wie Florian Staar, Billy Böhmer und Philipp Geiger. Dem 21-jährigen Hermann Wamba Tsafak, der einige Partien in der Ersten absolvierte und nach schwächeren Leistungen sich in der Reserve wiederfand, attestierte er einen Aufwärtstrend.

Einiges erwartet Schmidt auch von den A-Junioren, von denen unter anderem Hoang Sa Nguyen Ngoc, Johann Krüger, Kevin Kahlisch, Tobias Perlwitz, Eddie Vandreier und Ceesay Pacham fest zum Brandenburgliga-Team stießen. „Ich denke, wir sind qualitativ gut aufgestellt.“ Bereits mittrainiert der 23-jährige Erik Schack vom BSV Guben Nord. Allerdings sind in diesem Fall die Wechsel-Formalitäten noch nicht abgeschlossen. Hingegen verlassen hat Nico Teuber das Team, der sich wie Yves Wienke und Benjamin Jank dem Ostbrandenburgligisten VfB Fünfeichen anschließt. Mit Christian Siemund könnte eine weiterer Akteur gehen. Allerdings ist beim 32-Jährigen in dieser Hinsicht nichts offiziell. „Siemund ist für mich der Einzige aus dem Stamm, der noch wackelt. Bei seiner Qualität ist es nicht auszuschließen, dass er zu einem höherklassigen Verein wechselt“, befürchtet Schmidt.

Als nächstes testet der Brandenburgligist am Freitag auf dem Platz an der Waldstraße ab 19 Uhr gegen Landesligist Wacker Ströbitz, am Sonnabend beim Aral-Turnier in Markendorf. Am 8. August empfängt er Landesligist 1. FC Guben (19 Uhr), am 11. August spielt er beim ProPapier-Turnier in Eisenhüttenstadt mit (ab 14 Uhr) und am 15. August empfängt er um 19 Uhr Preußen Beeskow (Landesklasse).

FC Eisenhüttenstadt in Wriezen: Matthias Kreutzer – Christoph Krügerr, Sebastian Cierpinski, Jens Brüllke, Anton Ollesch – Florian Staar, Sven Nauman, Hermann Tsafack, Johann Krüger – Georges Florent Mooh Djike, Danny Grünberg